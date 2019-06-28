宋仲基、宋慧喬前世是「母子」　命理師曝：喬妹說話容易刺傷人

記者李欣容、林彥君／台北報導

宋仲基27日發表聲明，表示和宋慧喬正在協調離婚，震驚演藝圈，通靈命理老師江嘉葉表示，宋仲基與宋慧喬前世是母子，此生再相遇有熟悉感，自然發展成愛情，但宋慧喬的霸氣容易引起雙方爭執，加上工作聚少離多，導致婚姻破局。

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▲宋仲基、宋慧喬離婚。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

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江嘉葉表示，宋慧喬前世是宋仲基的母親，宋仲基活潑好動，喜歡往外跑，做媽媽的管不了他，只能放任他自由，但他不聽話、愛頂嘴，常惹出許多事，傷透了母親的心。

因前世的緣分，此生兩人再相遇，一見面就有親切的熟悉感，加上一起工作拍戲，互相關懷，親密的感情很容易就成為愛情。

▲命理師說宋慧喬個性太霸氣，說話容易刺傷人。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

江嘉葉說，「宋慧喬個性豪邁如男兒，但也霸氣如男兒，說話俐落尖銳，很容易刺傷人，宋仲基活潑開朗，眼神柔順，鼻直有氣，有正義感，樂於助人，待人親切不傲慢，很受人喜愛，兩人相處的甜蜜期一過，加上各自忙於工作，聚少離多，慧喬的霸氣逐漸會引起雙方爭執，個性溫和的仲基也有他的個性和脾氣，因此兩人就漸行漸遠，導致婚姻失敗。」

▲宋仲基、宋慧喬27日宣布婚姻不到2年告吹。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

且宋仲基脣形稍嫌薄弱，情路不順，屬於晚婚格局，但婚姻是不錯的，宋慧喬很有男人緣，相對感情波折不斷，要有穩定的婚姻，著實不易。

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／通靈命理師江嘉葉提供）