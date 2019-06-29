我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

《請輸入檢索詞WWW》這部韓劇你們看了沒呀？我已經開始追了！這部的內容是以入口網站為架構，配上男女主角的愛情故事，覺得男主角張基龍好可愛呀～之前看《Kill It雙面殺手》的時候，覺得他的愛也太悲淒，結局又不怎麼樣，就很期待他演點可愛的，這齣就很可愛啊！！單眼皮男就是我的菜～雖然還沒有追到正在播出的集數，但是看他笑臉就覺得很可愛，哈哈哈～姐姐我看得心花怒放呀！！！

不過今天不聊男主角（明明上面講半天），要來分享兩位女演員林秀晶跟李多熙的穿搭！她們倆在劇中的穿搭都好好看，除了李多熙有的帽子也太誇張，就算送我我都戴不出門以外，好多衣服都好漂亮唷！！

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第一件是林秀晶穿的這件襯衫。

我自己滿喜歡沒有釦子的襯衫，有釦子的有時會覺得釦子位置不好，胸前會被撐開，既不美觀，穿著又不自在，喜歡這種胸前沒釦的。

這是Lorena Antoniazzi的，有興趣可以參考這種款式，不管牛仔褲、長裙或者是搭配西裝褲，都可以配起來很lady、很有女人味唷～

接下來這件李多熙的格子洋裝，除了正還是正啊～沒有什麼好說的了！如果肉多的穿起來就不美啦～

但我覺得他骨盆那邊的線條有一點奇怪，好像本來骨盆沒那麼大的，穿起來都變很寬大似的。不知道是線條的關係，還是本來設計就是故意弄成蓬蓬的樣子？

這件襯衫，哇～～釦子！看起來很特別，但是這全部要釦上是否很崩潰？哈哈哈～

品牌是SEZWICK，大家熱愛的金秘書也有穿過這一件唷！

接下來這件是一件假裝兩件式的洋裝。

我本來以為是襯衫+裙子，結果看商品敘述，才知道原來是洋裝～XDD

彷彿是一個在腰那邊會看起來很腫的款式？請大家要找這種洋裝的時候要慎選，但如果是洋裝，其實我不喜歡他假裝兩件耶，要這樣假裝的話，我就買一件襯衫跟一件裙子就好啦！還可以各自做搭配，配成不同的造型，這樣一件洋裝不就被侷限住了嗎？

林秀晶演了這麼這麼多年戲，其實也漸漸看得出年紀了，但還是有一種清純的美耶！以前看《對不起，我愛你》的時候就很喜歡她，這件襯衫可以讓她看起來更年輕，粉紅的底色加上圖案，感覺是否有青春呢？

品牌是BIMBA Y LOLA，款式是Pink Volcano Oversize Shirt。

我之前除了在東大門買了個便宜格子西外套外，前陣子去希臘的時候，又買了兩件便宜特價的H&M西外。我知道跑去希臘買這種東西很奇怪，但是他們是last size！兩件我都可以穿，而且一件特價都才幾百而已，不買覺得對不起我自己啊～因此決定今年秋天開始要常穿西外，哈哈哈～

她這件格子西外是比較明亮的顏色，我覺得會很襯膚色唷～

品牌是SYSTEM，價錢大概一萬台幣出頭～貴貴！

女孩子衣櫃裡都可以有個西外，大家可以依照自己喜歡、適合的顏色來選一件，不管要穿得正式，或是有點休閒風都可以！

最後來看看她的包兒吧！

這是DELVAUX的小包，簡單的造型很好搭，只是白色包真的好會髒QQ～

by喜歡白色可是都不敢買白色包包的我。

今天的穿搭就介紹到這邊囉！推薦大家可以看看這部戲啦～

（以上圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站、各品牌官網）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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