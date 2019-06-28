哈利梅根一家3口重遊「愛情萌芽地」　興奮宣布：第一次家庭旅遊！

記者阮巧雯／綜合報導

英國皇室透過哈利王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）官方Instagram帳號宣布，兩人在這個秋季將一同前往南非旅行，此趟旅程除了會到馬拉威和安哥拉，哈利王子也會順路到波札那進行短暫工作探訪。但最令人期待的是，此次旅行將帶上剛於5月份剛出生的小王子亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）， 發文最後也興奮寫道：「這將會是他們第一次的家庭旅行！」

▲梅根王妃與哈利王子興奮宣布，將帶著小王子亞契前往南非，是他們第一個家庭旅行。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

據外媒《People》報導，哈利王子與梅根王妃已經到非洲旅行兩次，第一次是2016年兩人戀情剛萌芽時，哈利王子表示：「我們在波札那露營，度過了完美的5天，這5天對我們在這段關係中，是否能好好了解彼此起了關鍵作用。」第二次則是在2017年為慶祝梅根王妃36歲生日。

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▲小王子亞契。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

報導更指出，非洲除了對哈利王子是擁有與梅根王妃美好回憶的地方，對他來說更是「第二個家」。在他幼年時期，便與父親查爾斯王子到訪南非，母親戴安娜王妃更是曾徒步走過安格拉地雷區，就為宣導禁止南非爭議性武器問題。

▲可以從哈利王子IG看到他致力於動物和環境保護。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

哈利王子傳承媽媽志願，他現在不但是「非洲國家公園」非牟利組織主席，也是「波札那犀牛保護」的贊助者，更成立慈善機構關懷這些地區患HIV和AIDS的年輕人。哈利王子第三次重遊南非，除了享受第一次的家庭旅行，更將「子承母志」關懷南非。