Gail抵達台灣！　粉絲為見偶像「等了9小時」支持：愛妳值得

記者林彥君／桃園報導

《聲林之王》人氣選手、泰國音樂神童Gail（蓋兒）今（27日）在晚間近7點抵達台灣，她原訂下午1點15分抵台，因班機延誤在晚間7點現身接機大廳，Gail臉上始終掛著招牌笑容，絲毫未受到班機影響心情，熱情的向現場粉絲打招呼，「謝謝大家這麼早就來等我、歡迎我，班機延後真的很抱歉 ，謝謝大家。」

▲泰國音樂神童Gail抵達台灣，和粉絲合照。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

現場擠滿Gail的粉絲接機，有來自高雄的粉絲特地請假，從早上10點就到現場等待，等了9小時就為目睹偶像風采，女粉大喊：「值得！」粉絲在接機大廳揮著自製手拿板，紛紛送上精心準備的禮物，而Gail代言的SUGAR手機廠商也到場接機，因Gail很喜歡Micky，準備了無線藍芽麥克風作為禮物，讓Gail隨時隨地練歌。

▲粉絲排隊和Gail合影。（圖／記者林敬旻攝）

Gail看到久候的粉絲，親切的和紛絲一一合照，拍照時始終維持甜美笑容，眼睛幾乎沒有眨，模樣相當專業。有粉絲希望Gail錄一段生日祝福，Gail一口答應，非常「寵粉」，當該位粉絲聽到生日快樂祝福，開心不已，直呼：「Gail我愛妳！」

▲Gail和媽媽抵達台灣。（圖／記者林敬旻攝）

Gail預計會在台灣停留14天，期間因遇到奶奶過世百日，將會回泰國2天再到台灣。Gail將在29日出席大安沙雕季活動，她把握每個可以練唱和彈奏樂器的時間，「這段時間我也會持續練習、繼續為大家唱歌。」而她也完成七年級學業，迎接暑假，Gail很期待在暑假排出時間，和家人一起在台灣度假，到處玩玩，好好的放鬆。





▲Gail的應援團早上就抵達機場接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲Gail抵達機場，粉絲遞上禮物熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲Gail抵達台灣。（圖／記者林敬旻攝）