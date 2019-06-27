ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《小魔女DoReMi》20年推出限定咖啡店！　最強8菜單「小花奶瓶」大人也能喝

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《小魔女DoReMi》（おジャ魔女どれみ）自1999年開播至今屆滿20年，除了宣布製作電影版，預計2020年上映，現在還推出限定「咖啡店」啦！為了慶祝20周年，「小魔女DoReMi Cafe&Kitchen」將於7月12日在東京開店，菜單於27日搶先公開，最令網友瘋狂的是「小花奶瓶」出現了。

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

《小魔女DoReMi》描述小三生「春風DoReMi」夢想成為魔女，和羽月、小愛、音符、小桃子、妹妹泡泡、小花等人接受魔女訓練，從1999年播至2003年，憑著可愛畫風火速爆紅，成為繼《美少女戰士》後大受歡迎的魔法系動畫。該動畫為了慶祝20周年，將在東京、大阪開設咖啡店，期限是1個半月，並於27日起開放官網預約。

請繼續往下閱讀...

為了滿足廣大粉絲，「小魔女DoReMi限定咖啡店」設計的菜單、飲料極富巧思，包括女主角「DoReMi」最喜歡的牛肉三明治，蘊含桃子童年在紐約的回憶美食沙拉義大利麵，光是外觀就充滿美式風情。緊接著甜點推出20周年版生日蛋糕，還有7色彩紅愛心鬆餅，加上音符巧克力，讓人看了直呼夢幻。

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲小魔女Doremi咖啡店，推出Doremi最愛牛肉三明治。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲沙拉義大利麵有桃子童年在紐約的滿滿回憶。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲《小魔女Doremi》20周年咖啡店推出生日蛋糕。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲20周年小魔女Doremi推出七彩鬆餅超夢幻。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

飲料跟風台灣紅到日本的珍珠奶茶，推出音符黑糖珍奶，還有愛子的冰淇淋海洋檸檬飲、羽月的柳橙花草茶，最吸睛的是小花的奶瓶奶茶！由於「小花」在故事中曾是小嬰兒，飲料造型特別做成奶瓶，連大人也能喝，奶茶底部是草莓醬，奶瓶可以帶回家收藏！菜單照曝光後，網友火速揪團預約，小花的奶瓶奶茶關注度最高，眾人輪番說「２手抓著奶瓶喝嗎」、「我可以合法喝奶瓶了，誰要跟我去！」

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲《小魔女Doremi》跟風台灣，推出音符黑糖珍奶。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲迎接夏天，《小魔女Doremi》推出愛子的冰淇淋海洋檸檬飲。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲羽月的柳橙花草茶。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲▼《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲小花的奶瓶奶茶，底部是草莓果醬。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

推薦閱讀

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋慧喬爆離婚心情差「臨時辭演新戲」　最新近照曝光！網：嚇到了

宋慧喬爆離婚心情差「臨時辭演新戲」　最新近照曝光！網：嚇到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小魔女DoReMi, おジャ魔女どれみ

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 本土劇娜美辣翻！45公斤練出川字腹肌　張家瑋E罩杯不縮水
  2. 宋慧喬宋仲基離婚！星座專家點出「這2點爆發」：童話故事很少會成真
  3. 范冰冰：2018年必須生baby！　李晨籌備2億古堡婚禮…「陰陽合約」爆出全毀
  4. 3年前認定李晨「最後一個男朋友」　范冰冰《康熙》放閃畫面遭打臉
  5. 范冰冰分手早有端倪！　范丞丞「對李晨稱呼變了」洩情斷時間點
  6. 《小魔女DoReMi》20年推出限定咖啡店！　最強8菜單「小花奶瓶」大人也能喝
  7. 瑞莎2歲混血女Nika曝光了！「黏媽媽不放手」無尾熊超Q萌
  8. 范冰冰最後一次合體男友「深夜吃火鍋」　開店李晨站C位…3個月後官宣分手！
  9. 孫安佐曝光獄中兄弟合照！　預告揭開「監獄潛規則」
  10. 2年前李晨下跪求婚...逼哭范冰冰！預約張鈞甯當伴娘：不准比我早結婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366