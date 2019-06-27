《小魔女DoReMi》20年推出限定咖啡店！　最強8菜單「小花奶瓶」大人也能喝

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《小魔女DoReMi》（おジャ魔女どれみ）自1999年開播至今屆滿20年，除了宣布製作電影版，預計2020年上映，現在還推出限定「咖啡店」啦！為了慶祝20周年，「小魔女DoReMi Cafe&Kitchen」將於7月12日在東京開店，菜單於27日搶先公開，最令網友瘋狂的是「小花奶瓶」出現了。

▲《小魔女Doremi》20周年開限定咖啡店。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

《小魔女DoReMi》描述小三生「春風DoReMi」夢想成為魔女，和羽月、小愛、音符、小桃子、妹妹泡泡、小花等人接受魔女訓練，從1999年播至2003年，憑著可愛畫風火速爆紅，成為繼《美少女戰士》後大受歡迎的魔法系動畫。該動畫為了慶祝20周年，將在東京、大阪開設咖啡店，期限是1個半月，並於27日起開放官網預約。

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為了滿足廣大粉絲，「小魔女DoReMi限定咖啡店」設計的菜單、飲料極富巧思，包括女主角「DoReMi」最喜歡的牛肉三明治，蘊含桃子童年在紐約的回憶美食沙拉義大利麵，光是外觀就充滿美式風情。緊接著甜點推出20周年版生日蛋糕，還有7色彩紅愛心鬆餅，加上音符巧克力，讓人看了直呼夢幻。

▲小魔女Doremi咖啡店，推出Doremi最愛牛肉三明治。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲沙拉義大利麵有桃子童年在紐約的滿滿回憶。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲《小魔女Doremi》20周年咖啡店推出生日蛋糕。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲20周年小魔女Doremi推出七彩鬆餅超夢幻。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

飲料跟風台灣紅到日本的珍珠奶茶，推出音符黑糖珍奶，還有愛子的冰淇淋海洋檸檬飲、羽月的柳橙花草茶，最吸睛的是小花的奶瓶奶茶！由於「小花」在故事中曾是小嬰兒，飲料造型特別做成奶瓶，連大人也能喝，奶茶底部是草莓醬，奶瓶可以帶回家收藏！菜單照曝光後，網友火速揪團預約，小花的奶瓶奶茶關注度最高，眾人輪番說「２手抓著奶瓶喝嗎」、「我可以合法喝奶瓶了，誰要跟我去！」

▲《小魔女Doremi》跟風台灣，推出音符黑糖珍奶。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲迎接夏天，《小魔女Doremi》推出愛子的冰淇淋海洋檸檬飲。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲羽月的柳橙花草茶。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）

▲小花的奶瓶奶茶，底部是草莓果醬。（圖／翻攝自日網／ojamajodoremi-cafe-and-kitchen）