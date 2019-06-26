ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿拉唷大放送 看直播拿EPIK HIGH、防彈好禮

娛樂中心／綜合報導

由韓國音樂才子Tablo、Mithra Jin、DJ Tukutz所組成的韓國殿堂級hip-hop組合EPIK HIGH是韓國樂壇最具代表性的嘻哈團體之一。他們以堅強的音樂實力，富有詩意的歌詞創作，獨特的音樂風格，成功開闢了自己獨特的音樂風格，擁有超高的國民度和人氣，並有「嘻哈詩人」的美稱享譽全球。他們也將於6月29日來台開唱，鎖定本週四的《韓國阿拉唷》就有機會獲得《2019 EPIK HIGHin TAIPEI》的演唱會門票喔!

▲▼EPIK HIGH的《Lullaby For A Cat》讓貓咪都睡著。（圖／翻攝自推特）

▲EPIK HIGH。（圖／翻攝自推特）

南韓天團防彈少年團（BTS）首款互動式劇情手機遊戲《BTS WORLD》在26日正式上線，玩家扮演防彈少年團的經紀人，不但可以有如和成員們一對一對話，更可以蒐集特殊卡片，以及專屬遊戲的「團員未曝光照片」。本週《韓國阿拉唷》也將在節目中與阿米們一起體驗遊戲，本週四下午五點準時鎖定《韓國阿拉唷》還有機會獲得《BTS WORLD OST》專輯原聲帶喔！

請繼續往下閱讀...

▲▼防彈少年團（BTS）推出手機養成遊戲《BTS WORLD》。（圖／網石公司提供、翻攝自YouTube）

▲防彈少年團（BTS）推出手機養成遊戲《BTS WORLD》。（圖／網石公司提供、翻攝自YouTube）

除了有好禮送大家之外，本週溫妮、卡特也會跟大家討論南韓討論度超高的選秀節目《Produce X 101》的最新戰況，有追的粉絲們一起來和溫妮、卡特討論吧！

IZ是知名歌手洪真英的師弟，也是經紀公司Music K旗下的第一組男團，由大哥主唱智厚、鼓手宇秀、隊長兼吉他手玹準，以及老么貝斯手準英組成。IZ不走時下流行的唱跳歌手路線，而是選擇樂團形式，在出道前就累積了不少街頭公演的經驗，累積的人氣更讓他們出道後的兩場演唱會門票都售罄，在南韓學生界已經颳起一陣炫風。他們近期也發行了最新單曲專輯《RE:IZ》，到底IZ有什麼魅力，看本週《韓國阿拉唷》溫妮、卡特告訴你！還有機會獲得IZ的親簽專輯唷。

▲▼洪真英師弟團IZ。（圖／酷亞音樂提供）

▲洪真英師弟團IZ。（圖／酷亞音樂提供）

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

韓國阿拉唷徵粉絲團改版照

每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

►播吧直播網址：boba.ettoday.net/videonews/164356

《玩很大》贏了「女神陪睡」　 她「實穿戰鬥服」同床小鬼！

推薦閱讀

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

獨／《上癮2》確定在台灣拍！「2男躺大紅囍床」劇照外洩網瘋了

獨／《上癮2》確定在台灣拍！「2男躺大紅囍床」劇照外洩網瘋了

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

《RM》Haha發酒瘋「抱孩子鞋哭」　老婆上節目爆料遭轟…IG發文道歉了

《RM》Haha發酒瘋「抱孩子鞋哭」　老婆上節目爆料遭轟…IG發文道歉了

《寄生上流》出現台灣味！導演親自解答原因：全南韓都知道

《寄生上流》出現台灣味！導演親自解答原因：全南韓都知道

本土劇男神《玩很大》當黃隊小隊長！　金門錄影「新嘉賓陣容」網嗨了

本土劇男神《玩很大》當黃隊小隊長！　金門錄影「新嘉賓陣容」網嗨了

BY2出道11年罕見頂「眉上齊瀏海」！　拼重新出道…新造型曝光

BY2出道11年罕見頂「眉上齊瀏海」！　拼重新出道…新造型曝光

Lisa時裝週被拍…0修圖「真實狀態現形」　HD高清照網看傻

Lisa時裝週被拍…0修圖「真實狀態現形」　HD高清照網看傻

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了

韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

獨／《上癮2》確定在台灣拍！「2男躺大紅囍床」劇照外洩網瘋了

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

《RM》Haha發酒瘋「抱孩子鞋哭」　老婆上節目爆料遭轟…IG發文道歉了

《寄生上流》出現台灣味！導演親自解答原因：全南韓都知道

本土劇男神《玩很大》當黃隊小隊長！　金門錄影「新嘉賓陣容」網嗨了

BY2出道11年罕見頂「眉上齊瀏海」！　拼重新出道…新造型曝光

Lisa時裝週被拍…0修圖「真實狀態現形」　HD高清照網看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

EPIK HIGH, BTS, 韓國阿拉唷, BTS WORLD

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭爽上表演系「被老師嫌胖」　堅持繼續吃…背後原因讓人心疼
  2. 準備哭爆！《比悲傷更悲傷的故事》7月27日電影台首播
  3. 最美小龍女險遭「潛規則」硬頸裝傻！　李若彤回家嚇到痛哭
  4. 張晉甜喊「老夫老妻」惹怒蔡少芬！背後原因曝光：跟年紀無關
  5. 李宗霖Man一把抱入懷中告白　女方鼻子竟撞到「歪掉了」
  6. 金曲售票演唱會開跑　多國樂團齊開唱
  7. 《緝凶對決》東龍爸爸化身刑警　「合作李星民」韓媒讚：演技之神對決！
  8. 韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了
  9. VIXX LEO 8月再登台！　大直SOLO開唱會粉絲
  10. 《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366