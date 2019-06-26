阿拉唷大放送 看直播拿EPIK HIGH、防彈好禮

娛樂中心／綜合報導

由韓國音樂才子Tablo、Mithra Jin、DJ Tukutz所組成的韓國殿堂級hip-hop組合EPIK HIGH是韓國樂壇最具代表性的嘻哈團體之一。他們以堅強的音樂實力，富有詩意的歌詞創作，獨特的音樂風格，成功開闢了自己獨特的音樂風格，擁有超高的國民度和人氣，並有「嘻哈詩人」的美稱享譽全球。他們也將於6月29日來台開唱，鎖定本週四的《韓國阿拉唷》就有機會獲得《2019 EPIK HIGHin TAIPEI》的演唱會門票喔!

▲EPIK HIGH。（圖／翻攝自推特）

南韓天團防彈少年團（BTS）首款互動式劇情手機遊戲《BTS WORLD》在26日正式上線，玩家扮演防彈少年團的經紀人，不但可以有如和成員們一對一對話，更可以蒐集特殊卡片，以及專屬遊戲的「團員未曝光照片」。本週《韓國阿拉唷》也將在節目中與阿米們一起體驗遊戲，本週四下午五點準時鎖定《韓國阿拉唷》還有機會獲得《BTS WORLD OST》專輯原聲帶喔！

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▲防彈少年團（BTS）推出手機養成遊戲《BTS WORLD》。（圖／網石公司提供、翻攝自YouTube）

除了有好禮送大家之外，本週溫妮、卡特也會跟大家討論南韓討論度超高的選秀節目《Produce X 101》的最新戰況，有追的粉絲們一起來和溫妮、卡特討論吧！



IZ是知名歌手洪真英的師弟，也是經紀公司Music K旗下的第一組男團，由大哥主唱智厚、鼓手宇秀、隊長兼吉他手玹準，以及老么貝斯手準英組成。IZ不走時下流行的唱跳歌手路線，而是選擇樂團形式，在出道前就累積了不少街頭公演的經驗，累積的人氣更讓他們出道後的兩場演唱會門票都售罄，在南韓學生界已經颳起一陣炫風。他們近期也發行了最新單曲專輯《RE:IZ》，到底IZ有什麼魅力，看本週《韓國阿拉唷》溫妮、卡特告訴你！還有機會獲得IZ的親簽專輯唷。

▲洪真英師弟團IZ。（圖／酷亞音樂提供）

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

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►播吧直播網址：boba.ettoday.net/videonews/164356