畫面對比！《X戰警：黑鳳凰》原始結局「98％相似《驚奇隊長》」

記者洪文／綜合報導

福斯製作漫威電影《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）原訂2018年11月上映，後來延至2019年6月才上映。導演賽門金柏格證實，重拍更改了結局，但不承認重拍是因為結局跟《驚奇隊長》相似，如今該片的原始結局藝術圖曝光，網友驚嘆：「琴葛雷帥炸，根本不需要改結局！」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》藝術概念圖。（圖／翻攝自Instagram／Houston Sharp）



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概念藝術家Houston Sharp在Instagram分享他為《X戰警：黑鳳凰》創作的藝術圖，並寫下：「這部片最後結局在上映中的正片有所改變。」圖中，琴葛雷化身為黑鳳凰衝上外太空爆炸，不禁讓人想起《驚奇隊長》的結局，卡蘿丹佛斯衝上外太空，對抗控訴者羅南的畫面。

▲《X戰警：黑鳳凰》藝術概念圖。（圖／翻攝自Instagram／Houston Sharp）



其實《X戰警：黑鳳凰》原訂2018年11月上映，延後2次上映時間，最後改至2019年6月上映，期間經歷大量的重拍，包括更改最後結局。外傳更改結局跟迪士尼、福斯合併有關，根據「X教授」詹姆斯麥艾維的說法，這是因為結尾跟最近上映的某部超級英雄片的結局太過相似了。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》藝術概念圖。（圖／翻攝自Instagram／Houston Sharp）



導演賽門金柏格向外媒《io9》分享《X戰警：黑鳳凰》重拍原因，「因為這部片代表著系列電影裡大家庭的高潮，也是讓這個大家庭分崩離析的電影。」原本結局類似《美國隊長3：英雄內戰》出現兩派分裂的情況，但他認為作為系列最終章，X戰警成員在結局應該團結起來，「我們沒有拍出這個結局，無論過了多久想起這件事，我仍覺得少了一點結局的感覺，這是推動我重拍的真正動機。」

▲《驚奇隊長》藝術概念圖。（圖／翻攝自Instagram／Andy Park）



對於外界認為《X戰警：黑鳳凰》重拍是因為結局跟《驚奇隊長》太過相似，導演賽門金柏格證實，確實有一些相似之處，但是當時選擇重拍的時候，並不知道《驚奇隊長》的故事細節，「早在《驚奇隊長》上映之前，我們已經決定重拍，我並不知道漫威工作室的規畫。」

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／翻攝自網路）







《X戰警：黑鳳凰》在美國評論網站《爛番茄》僅獲得23％的正面評價，成為系列電影史上最低分；美國票房至今僅6000萬美金，不到2013年《金鋼狼：武士之戰》的一半，創下系列電影票房新低，口碑、票房皆不如預期，面臨嚴重虧本的危機。導演賽門金柏格願意承擔《X戰警：黑鳳凰》票房失敗的責任，「很明顯，這部電影並沒有把觀眾的情感聯繫起來，這是我的責任。」