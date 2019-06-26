金曲30／張小燕一句話...陳鎮川扛12年　揭Lulu獨挑典禮主持幕後

記者蔡琛儀／專訪

金曲獎屹立30年，本週六將在台北小巨蛋舉行，金曲獎至今仍是華語樂壇極具指標性的獎項，那就一定要提到今年做了第12年典禮的製作人陳鎮川，他謙虛說：「我只是專案的負責人，觀眾應該把關注力放在競賽本身，還有無酬來共襄盛舉的藝人們。」

▲陳鎮川經手11場金曲獎頒獎典禮，是成功推動典禮進化的重要推手。（圖／陳鎮川提供）

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陳鎮川從小就愛看頒獎典禮，也對流行音樂有著極大的熱愛，1998年他剛從香港返回台灣進入TVBS，上任3個月後，他就接到時任TVBS-G總監的張小燕一聲令下，要他擔任金曲製作人，「我才剛回來耶！而且第一當時這個標案不是我負責的，第二那時也沒做大型典禮的經驗，第三這是TVBS第一次拿到金曲獎承辦權，但小燕姐只說：『你可以的！』不曉得小燕姐哪來的靈感！」從此和金曲獎結下不解之緣。

帶著張小燕的「期望」，以及金曲獎倒數三、四個月的時間壓力，陳鎮川也沒空多想自己到底能不能做得到，立刻開始整合人力，搞定電視台節目部、業務部、新聞部、工程部、導播組、燈光組、成音組等，「要一個一個讓他們願意幫我、相信我，真的很難，我那時唯一確定的事情，只有另一個主持人是陶晶瑩。」他拿著做好的企劃案給張小燕看，張小燕則一派輕鬆：「就照你的意思。」

▲張小燕一句話，讓陳鎮川從此和金曲獎結下不解之緣。（圖／資料照／記者張一中攝）



到了典禮前，他更是天天嚴格執行人員早晚點名，張小燕又悄悄飄進來探班，「她看到我指揮得焦頭爛額，走得時候就放了幾萬元給我，要我結束後帶大家吃宵夜，小燕姐蠻教我怎麼管理團隊，該嚴的時候要嚴，但也要凝聚人心。」事隔21年，陳鎮川說現在早已想不起來當時是怎麼完成這個困難的任務，不過自他接手後，金曲獎除了莊重，也多了不少娛樂性，成功進化成「晚會」，也吸引更多觀眾關注。

後來他離開T台往演唱會製作發展，也沒再接金曲獎的案子，不時有人想說服他重出江湖，直到2014年阿妹參加紅白，陳鎮川在後台被台視高層堵到，他在一片混亂之下答應接下第25屆金曲獎，本來說好只做那一屆，但隔年他又手癢，就這樣做到第30屆；台視也一直非常信任他，他也會逐年向台視提出「小要求」，像是除了舞台，陳鎮川格外注重鏡頭會掃到的其他區域，比如將會場內的座椅蓋上黑色椅套、地板以黑地毯遮蓋，在有限的預算下將典禮提升質感。

▲蕭敬騰去年獨自接下金曲主持棒，好評不斷。（圖／翻攝台視）

去年他邀請蕭敬騰擔任金曲獎主持人，跌破眾人眼鏡，陳鎮川笑說當時大膽提出這個點子，全公司、主辦單位台視的人都震驚到說不出一句質疑的話，而後來老蕭也很「有種」的接下主持棒，為金曲獎立下一個難以超越的標竿，「他那次做得太好了！這幾年應該都不會再有歌手要當主持人。」

今年陳鎮川再度提議讓才28歲的黃路梓茵（Lulu）獨挑大樑，當時Lulu其實早就接下星光紅毯主持棒，「我一直希望主持人跟流行音樂要有交集，也要給觀眾一點誘因。有一天我家裡看《綜藝大熱門》就想到Lulu，她雖然不是多厲害的歌手，但她在流行音樂上很有sense。以前她都是當典禮串場，在星光大道的功課準備上也非常充足。」

▲陳鎮川力推28歲的Lulu獨挑大樑主持金曲獎頒獎典禮。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對於Lulu，陳鎮川有著極大的信心，彷彿當年張小燕對他的那份信任感，「全世界都覺得她還不行時，會不會因為我在，就讓她行了？在我還有能力時多拱一個人，讓未來多一個選擇。我一直覺得她可不可以做到這件事，要由她來告訴大家，我舉了我當年第一次做金曲獎的例子，跟她說不要怕，就算被罵，我也會想辦法盡量減少。」而Lulu雖然被嚇到，還是毅然接下這個任務。

今年金曲獎30大壽，主軸概念是「I see music」、「迴響」，讓大家看見音樂的變化和影響力，除了入圍者，還有一串漂亮的演出、頒獎嘉賓名單，陳鎮川還另外再花時間做了好幾支短影片，回顧歷年來的「金曲之最」，將金曲30的歷史感做出來，不過他坦言今年做完後，很有可能明年就不做了，或是不會再掛他的名字。未來金曲獎會以什麼形式迎接未來好幾個10年，尚且不得而知，但這個過程絕不會是「世代交替」，想必會是一個全新的「世代融合」。