《玩命關頭9》正式開拍！6大咖回歸「沒有巨石強森」馮迪索首曝畫面

記者洪文／綜合報導

《玩命關頭9》（Fast＆Furious 9）24日在英國開拍，「唐老大」馮迪索（Vin Diesel）分享拍攝現場畫面，旁邊還有「莉茲」蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez），這一集將有6位觀眾熟悉的角色回歸演出，並且加入約翰希南（John Cena）演出全新角色，不過巨石強森（Dwayne Johnson）不會回歸演出。

▲《玩命關頭9》正式開拍，「唐老大」馮迪索、「莉茲」蜜雪兒羅德里奎茲首度曝光畫面。（圖／翻攝自馮迪索Instagram）



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性感女駭客「拉姆西」娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）在推特率先曝光《玩命關頭9》開拍消息，並用6個頭像表情符號暗示回歸的角色，分別代表「唐老大」馮迪索、「莉茲」蜜雪兒羅德里奎茲、「羅曼」泰瑞斯吉普森（Tyrese Gibson）、唐老大妹妹「蜜亞」喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）以及她自己、電腦裝置高手「泰吉」路達克里斯（Ludacris），並間接證實這一集巨石強森沒有演出。

▲「拉姆西」娜塔莉艾曼紐率先宣布《玩命關頭9》開拍。（圖／翻攝自娜塔莉艾曼紐推特）



「唐老大」馮迪索也在Instagram向網友分享開拍消息：「哇！你相信嗎，莉茲？你相信嗎？」站在他身旁的是「莉茲」蜜雪兒羅德里奎茲回應：「第9集！第9集！」馮迪索又說：「我們剛剛拍完第一天的拍攝，這感覺像個奇蹟，得來不易！」他向環球影業及整個劇組表達感謝，非常開心可以在系列電影的大家庭繼續演出。

《玩命關頭9》尚未公布正式片名，由執導過《玩命關頭》第3集到第6集的林詣彬（Justin Lin）回歸擔任導演，也首次加入女性編劇，雖然多位演員回歸演出，不過多家外媒指出外傳電影《玩命關頭：特別行動》兩位主角巨石強森（Dwayne Johnson）和傑森史塔森（Jason Statham）在這一集不會回歸，可能跟馮迪索不合的傳聞有關。

《玩命關頭9》預計2020年5月22日在北美上映。