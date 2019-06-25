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獨家／周湯豪時尚新寵無誤！　比莉靠肩甜笑「HD情侶照」曝光

記者盧薇淩／台北報導

周湯豪以高人氣加上引領亞洲風尚，先後擔任全球最大球鞋潮流展Sneaker Con形象大使及路易威登（Louis Vuitton）嘉賓代表，日前受邀飛往巴黎擔任LV 2020春夏男裝秀的看秀嘉賓，媽媽比莉也同行，母子倆忙裡偷閒暢遊巴黎鐵塔、羅浮宮等著名地標，周湯豪還帶比莉去血拼、買名牌包送她，「這是做兒子小小的心意，媽媽很辛苦，我現在有能力，所以想帶她去shopping！」

▲▼周湯豪巴黎看秀帶比莉 。（圖／索尼音樂提供）

▲周湯豪受邀到巴黎看秀。（圖／索尼音樂提供）

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此次巴黎行，周湯豪除了出席LV男裝秀，還忙裡偷閒帶媽媽比莉遊花都，並獻出「帶女人買名牌包」的第一次。比莉多年來，始終走在華人時尚界的最前端，穿衣品味一流的她，同時也身兼兒子周湯豪的造型師，但周湯豪爆料說，其實比莉從來不買名牌，他說：「因為媽媽覺得我賺錢辛苦，所以從都不揮霍，也不喜歡花錢，所以這次到了時尚精品之都巴黎，我是用『逼迫』的方式帶她去shopping，希望藉此表示小小的心意！」

▲▼周湯豪巴黎看秀帶比莉 。（圖／索尼音樂提供）

▲周湯豪帶比莉遊巴黎、買名牌包。（圖／索尼音樂提供）

據悉母子倆逛街的時候，比莉一直以「不要花錢」為由，買不下手，所以最後真的是周湯豪以半逼迫、半說服的方式，買了一個非常漂亮的名牌包孝敬媽媽，如此孝心也令比莉直呼感動。

周湯豪除音樂成績有目共睹，不凡的時尚穿搭品味，也深獲許多精品大牌的青睞，而成為諸多時尚活動寵兒。他過去不僅參加路易十三（Louis XIII）和Pharrell Williams共同合作的上海私密派對，受邀成為全球百位嘉賓之一，也獲選全球最大潮流盛典Sneaker Con官方形象大使。

▲▼周湯豪巴黎看秀帶比莉 。（圖／索尼音樂提供）

▲周湯豪躍身時尚新寵。（圖／索尼音樂提供）

周湯豪這兩年成為國際時裝週看秀嘉賓的搶手名單，今年成為法國大牌LV春夏男裝大秀的看秀嘉賓，與超人氣美國歌手Swae Lee、拉丁天王J Balvin一同受邀入座第一排的位子，坐在他對面的則是日本知名藝術家村上隆、有「穿著Prada的惡魔」之稱的時尚教母Anna Wintour，足見品牌對他的重視。而周湯豪這次在巴黎認識了美國當紅嘻哈歌手Swae Lee，兩人非常投緣，據悉周湯豪已收到對方經紀公司的邀約，希望能一起進錄音室玩音樂。

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