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葛西瓦金曲戰袍還沒備好　先揪BCW尬母語饒舌

記者蔡琛儀／台北報導

原住民歌手、BOXING成員葛西瓦去年在金曲獎「台灣早就有嘻哈」表演母語快嘴饒舌，今年他又以個人單曲《別退縮》入圍今年第30屆金曲獎，「目前還是在驚訝跟興奮中，一想到饒舌在原住民的獎項已被關注就很開心也對於現在在做的事情很有信心。」也非常渴望可以再拿一座金曲獎。

▲▼葛西瓦,BCW。（圖／野聲音娛樂提供）

▲葛西瓦攜手BCW合作新單曲。（圖／野聲音娛樂提供）

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眼見金曲獎頒獎典禮就在本週六，他的紅毯造型還沒出爐，「星光大道的話喔，我真的不太敢自己走，所以想找川哥跟我一起，但不知道他有空嗎？哈哈，幸運物的話應該就是一直在我身上的十字架了。」

他最近仍馬不停蹄續投入音樂創作中，他表示之前看《中國有嘻哈》時就非常欣賞同樣也是原住民饒舌歌手的BCW，因此透過好友製作人米奇林牽線合作新單曲《到了沒》，但BCW一開始擔心自己的母語程度不夠好，葛西瓦也常苦惱中文的文字詮釋，「有時候會想太多，想要寫一些很難懂的詞，但製作人米奇就會告訴我，要寫你習慣的用詞、你會說的話。」雙方互相截長補短，合作無間。

而這首單曲在三週內就完成，葛西瓦笑說：「錄音的時候很像豐年祭，很多朋友都來幫忙和鼓勵，非常感動！」回憶起歌曲製作期間印象最深刻的事情，BCW非常喜歡和大家共同討論進行創作的方式，且還邊錄音邊即興創作，葛西瓦非常佩服BCW能當場改寫歌詞、錄音，這對他來說是相當困難的挑戰。

▲▼葛西瓦,BCW。（圖／野聲音娛樂提供）

▲▼葛西瓦相當欣賞BCW的即興功力。（圖／野聲音娛樂提供）

▲▼葛西瓦,BCW。（圖／野聲音娛樂提供）

MV則請到導演謝乾乾掌鏡，拍攝地點在偏僻的山林裡，且大家前一晚半夜三點才抵達，隔天拍到深夜才收工。MV中有一幕葛西瓦與BCW兩人以歌詞對話，主要是想傳達兄弟之間也許會用挑釁或批評等，一些比較激烈的方式去試圖激勵對方，而背後真正的用意是想告訴你：「不要擔心，我們都在！」葛西瓦初次在沒有其他團員的陪伴下拍攝MV，坦言非常緊張，而BCW也表示自己是第一次出外景拍MV。他們對於拍攝地都相當熟悉，葛西瓦幽默地說他覺得跟回家一樣，BCW則是開玩笑的回應：「難道你家沒有屋頂嗎？」

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