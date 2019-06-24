郭雪芙「下衣失蹤」雪白美腿被看光！　襯衫敞露香肩…網噴鼻血

記者陳芊秀／綜合報導

藝人郭雪芙近日到巴黎參加時尚活動，24日曬出拍平面廣告的側拍照，單穿白襯衫的造型令網友大噴鼻血。她演出的新劇《我們不能是朋友》熱播中，和劉以豪大談禁忌之戀引發話題，留言串冒出一群劇粉喊「周惟惟！」

▲郭雪芙巴黎拍美照，單穿白襯衫性感破表。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

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郭雪芙身穿長版白襯衫，衣領大幅敞開，更露出半邊香肩，且單穿長版白衫，呈現出「下衣失蹤」的視覺感，大露逆天長腿，慵懶性感的POSE，輕靠落地窗，陽光灑落室內，讓白衣下的腰身若隱若現。她曬出一連串照片，笑讚「誰這麼會拍，腿看起來比我長。」

▲郭雪芙辣照呈現下衣失蹤視覺感。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

▲郭雪芙白襯衫衣領斜敞，微露香肩。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

網友回應郭雪芙「腿本來就非常長」、「雪芙好漂亮，不接受反駁」，還有人形容照片情境「事後」、「好誘惑」、「犯規了，這圖看得噴鼻血！」同時粉絲注意到女神圓圓的膝蓋骨，輪番說「膝蓋骨很搶眼」、「膝蓋彷彿一個大水泡」、「鎖骨美就算了，連腿都這麼美，過份了。」

▲郭雪芙不僅鎖骨性感，圓圓膝蓋骨也成了網友關注亮點。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）





▲粉絲焦點關注郭雪芙的膝蓋骨：「好像長了大水泡。」（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

