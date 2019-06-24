ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭雪芙「下衣失蹤」雪白美腿被看光！　襯衫敞露香肩…網噴鼻血

記者陳芊秀／綜合報導

藝人郭雪芙近日到巴黎參加時尚活動，24日曬出拍平面廣告的側拍照，單穿白襯衫的造型令網友大噴鼻血。她演出的新劇《我們不能是朋友》熱播中，和劉以豪大談禁忌之戀引發話題，留言串冒出一群劇粉喊「周惟惟！」

▲▼郭雪芙巴黎拍辣照，呈現下衣失蹤視覺感。（圖／翻攝自微博／郭雪芙） 

▲郭雪芙巴黎拍美照，單穿白襯衫性感破表。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

請繼續往下閱讀...

郭雪芙身穿長版白襯衫，衣領大幅敞開，更露出半邊香肩，且單穿長版白衫，呈現出「下衣失蹤」的視覺感，大露逆天長腿，慵懶性感的POSE，輕靠落地窗，陽光灑落室內，讓白衣下的腰身若隱若現。她曬出一連串照片，笑讚「誰這麼會拍，腿看起來比我長。」

▲▼郭雪芙巴黎拍辣照，呈現下衣失蹤視覺感。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

▲郭雪芙辣照呈現下衣失蹤視覺感。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

▲▼郭雪芙巴黎拍辣照，呈現下衣失蹤視覺感。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

▲郭雪芙白襯衫衣領斜敞，微露香肩。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

網友回應郭雪芙「腿本來就非常長」、「雪芙好漂亮，不接受反駁」，還有人形容照片情境「事後」、「好誘惑」、「犯規了，這圖看得噴鼻血！」同時粉絲注意到女神圓圓的膝蓋骨，輪番說「膝蓋骨很搶眼」、「膝蓋彷彿一個大水泡」、「鎖骨美就算了，連腿都這麼美，過份了。」

▲▼郭雪芙巴黎拍辣照，呈現下衣失蹤視覺感。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

▲郭雪芙不僅鎖骨性感，圓圓膝蓋骨也成了網友關注亮點。（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

▲▼粉絲焦點關注郭雪芙的膝蓋骨：「好像長了大水泡。」（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

▲粉絲焦點關注郭雪芙的膝蓋骨：「好像長了大水泡。」（圖／翻攝自微博／郭雪芙）

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

推薦閱讀

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

周迅路邊拍戲被拍！　一關美肌…44歲「未P真面目」曝光

周迅路邊拍戲被拍！　一關美肌…44歲「未P真面目」曝光

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

YG梁鉉錫爆「性招待手段高明」　砸70億找女人陪富豪歐洲遊艇趴

YG梁鉉錫爆「性招待手段高明」　砸70億找女人陪富豪歐洲遊艇趴

《炮仔聲》家雯性感回歸！　泳裝「挖空」炸出半球超有料

《炮仔聲》家雯性感回歸！　泳裝「挖空」炸出半球超有料

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

周迅路邊拍戲被拍！　一關美肌…44歲「未P真面目」曝光

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭雪芙

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕
  2. 陳建州「數10雙名牌鞋」收納超隨便！堆成山自豪：聰明吧　范范一看抓狂
  3. 史上第一次！謝龍介幫《辛普森》配音驚見BL…當機噴笑「我勒Ｘ腰」
  4. 結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐
  5. 59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光
  6. YG梁鉉錫爆「性招待手段高明」　砸70億找女人陪富豪歐洲遊艇趴
  7. 郭雪芙「下衣失蹤」雪白美腿被看光！　襯衫敞露香肩…網噴鼻血
  8. 《怪奇物語》鐵四角鬧分裂！路卡斯放話射他　達斯汀當場傻眼
  9. 白家綺「產後2個月」美腿曲線超逼人！　裙擺滑開…網嘆：根本不像剛生完
  10. 「爆紅女星」永野芽郁生命倒數　北村匠海催淚幫實現願望

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366