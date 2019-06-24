蔡依林拿槍扮女警正翻！　愛上混混鳳小岳..虐心一秒落淚

記者盧薇淩／台北報導

繼驚悚懸疑的《紅衣女孩〉MV以電影拍攝手法及高規格製作呈現，蔡依林（Jolin）全新MV《愛的羅曼死》再度攜手金獎新銳導演程偉豪，更邀來戲劇男神鳳小岳，及曾獲金馬獎最佳男配角的陳竹昇跨刀演出。而Jolin在MV中有揪心哭戲，她真摯地落下眼淚，也解密是因調出寫過的日記內容輔佐情緒。

▲蔡依林在MV中飾演最正女警，談愛鳳小岳 。（圖／索尼提供）

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程偉豪這次不走懸疑恐怖路線，配合歌詞與曲風，為Jolin量身打造一齣通俗的「經典愛情故事」MV，故事描述鳳小岳飾演的小混混愛上女警Jolin，隨著故事逐步推展，看到過去兩人曾是苦命鴛鴦，與飾演毒蟲的陳竹昇牽連出糾葛。配合曲風，把這支MV用「藍」跟「紅」做為主要元素，並設計出「警局」、「夜店」、「苦命鴛鴦窩」三個場景，程偉豪表示：「紙醉金迷的夜店聯想到紅色、正氣凜然的警局則有藍色調的TONE，而藍跟紅是男廁女廁符號顏色，另一層意義則是在愛情世界裡面也代表了男跟女的區別。」

▲蔡依林和鳳小岳對手戲 。（圖／索尼提供）

Jolin把內心五味雜陳、情何以堪的表現到淋漓盡致，其中一幕兩人久別重逢的對手戲，早在導演用攝影機捕捉鏡頭時，就已經進入狀況及情緒，並在現場落下眼淚，讓第二次合作的程偉豪導演讚嘆不已，「Jolin的戲劇表演能力很高又很好，很有天分及演戲細胞，而且在拍攝前就已經做足準備，不但是用功而且是個很厲害的演員，演技媲美影后級！」

把最難詮釋的哭戲演的自然又揪心，Jolin特別解密：「其實是把日記裡寫的東西調出來輔佐情緒，因為我有寫過類似像告別的東西，當時在寫的時候情緒就已經很滿，後來看到導演的劇本覺得很莫名的巧合，所以在演出時把這些內容一股腦投入。」

▲蔡依林飾演警察 。（圖／索尼提供）

鳳小岳聽到Jolin的分享，對於她靠著寫東西有助於演戲及抒發情緒十分贊同，由於兩人在戲中飾演苦命鴛鴦，自然少不了兩人依偎、互訴情話的浪漫戲份，拍戲空檔也分享了對於「浪漫」的看法；雙魚座的鳳小岳覺得跟另一半分享簡單的事情，像是看到夕陽、花、蝴蝶等大自然等點點滴滴的感動，就是種浪漫。

Jolin則表示：「對我來說，浪漫就是心中有某個人，即便他在你身邊或已經離開了，對那個人的思念跟畫面都在，那就是浪漫！這就是為什麼電影的對話總是會勾起人的情緒，因為一定或多或少有個投射的對象在心中，我覺得那就是最浪漫的事。」

▲▼陳竹昇飾演黑道毒蟲。（圖／索尼提供）