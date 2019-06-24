ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡依林拿槍扮女警正翻！　愛上混混鳳小岳..虐心一秒落淚

記者盧薇淩／台北報導

繼驚悚懸疑的《紅衣女孩〉MV以電影拍攝手法及高規格製作呈現，蔡依林（Jolin）全新MV《愛的羅曼死》再度攜手金獎新銳導演程偉豪，更邀來戲劇男神鳳小岳，及曾獲金馬獎最佳男配角的陳竹昇跨刀演出。而Jolin在MV中有揪心哭戲，她真摯地落下眼淚，也解密是因調出寫過的日記內容輔佐情緒。

▲▼蔡依林鳳小岳陳竹昇新mv 。（圖／索尼提供）

▲蔡依林在MV中飾演最正女警，談愛鳳小岳 。（圖／索尼提供）

請繼續往下閱讀...

程偉豪這次不走懸疑恐怖路線，配合歌詞與曲風，為Jolin量身打造一齣通俗的「經典愛情故事」MV，故事描述鳳小岳飾演的小混混愛上女警Jolin，隨著故事逐步推展，看到過去兩人曾是苦命鴛鴦，與飾演毒蟲的陳竹昇牽連出糾葛。配合曲風，把這支MV用「藍」跟「紅」做為主要元素，並設計出「警局」、「夜店」、「苦命鴛鴦窩」三個場景，程偉豪表示：「紙醉金迷的夜店聯想到紅色、正氣凜然的警局則有藍色調的TONE，而藍跟紅是男廁女廁符號顏色，另一層意義則是在愛情世界裡面也代表了男跟女的區別。」

▲▼蔡依林鳳小岳陳竹昇新mv 。（圖／索尼提供）

▲蔡依林和鳳小岳對手戲 。（圖／索尼提供）

Jolin把內心五味雜陳、情何以堪的表現到淋漓盡致，其中一幕兩人久別重逢的對手戲，早在導演用攝影機捕捉鏡頭時，就已經進入狀況及情緒，並在現場落下眼淚，讓第二次合作的程偉豪導演讚嘆不已，「Jolin的戲劇表演能力很高又很好，很有天分及演戲細胞，而且在拍攝前就已經做足準備，不但是用功而且是個很厲害的演員，演技媲美影后級！」

把最難詮釋的哭戲演的自然又揪心，Jolin特別解密：「其實是把日記裡寫的東西調出來輔佐情緒，因為我有寫過類似像告別的東西，當時在寫的時候情緒就已經很滿，後來看到導演的劇本覺得很莫名的巧合，所以在演出時把這些內容一股腦投入。」

▲▼蔡依林鳳小岳陳竹昇新mv 。（圖／索尼提供）

▲蔡依林飾演警察 。（圖／索尼提供）

鳳小岳聽到Jolin的分享，對於她靠著寫東西有助於演戲及抒發情緒十分贊同，由於兩人在戲中飾演苦命鴛鴦，自然少不了兩人依偎、互訴情話的浪漫戲份，拍戲空檔也分享了對於「浪漫」的看法；雙魚座的鳳小岳覺得跟另一半分享簡單的事情，像是看到夕陽、花、蝴蝶等大自然等點點滴滴的感動，就是種浪漫。

Jolin則表示：「對我來說，浪漫就是心中有某個人，即便他在你身邊或已經離開了，對那個人的思念跟畫面都在，那就是浪漫！這就是為什麼電影的對話總是會勾起人的情緒，因為一定或多或少有個投射的對象在心中，我覺得那就是最浪漫的事。」

▲▼蔡依林鳳小岳陳竹昇新mv 。（圖／索尼提供）

▲▼陳竹昇飾演黑道毒蟲。（圖／索尼提供）

▲▼蔡依林鳳小岳陳竹昇新mv 。（圖／索尼提供）

▲▼蔡依林鳳小岳陳竹昇新mv 。（圖／索尼提供）

推薦閱讀

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林, 鳳小岳, 陳竹昇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳
  2. 登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工
  3. 買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼
  4. 王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑
  5. 《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者
  6. 張秀卿揭婚變內幕！ 　爆蔡秋鳳哭聲像「出殯」害她2嫁
  7. 理科先生婚前「瘦一圈」舊照曝光！　網驚呼超帥：好像趙又廷
  8. 小鬼「嘴上功夫」超強！矇眼狂咬猜題　熊熊轉身一看：竟然吃藍白拖
  9. 導演大改劇本！炎亞綸《鞏仙》首演武俠　提前進組「做了4件事」
  10. 名模邱馨慧結婚了！　虧老公是「超級業務」：追我像在追訂單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366