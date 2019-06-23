專訪／夏于喬曝做人進度「想演到生小孩」　辭掉9年《型男》：我沒退路了

記者李欣容／專訪

夏于喬在公視《噬罪者》中飾演沈雯青，面對前男友的出獄，讓有論及婚嫁對象的她開始動搖，舉旗不定的性格，和她本人還真不像。夏于喬不輕易說分手，每個決定都是深思熟慮，她享受現在當演員的日子，以前都說要演到當媽後，但現在則順其自然，即便當了媽，她也離不開熱愛的演藝工作，「我可能會想做幕後吧。」

▲夏于喬為了更貼近沈雯青，花了一段時間進入角色。（圖／記者李毓康攝）

為了更接近角色，夏于喬花了很多時間，跟導演討論很久，面對感情，她是理性派，「因為那是角色，跟我本身會做的選擇是不一樣，我不太會眷戀過去，也不太會衝動說分手，感情我是理智，反而工作有時候會衝動，做了再說。」

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也因為理性，夏于喬在感情中不太有錯過和遺憾的事情發生，現階段對她而言，就是最舒適的狀態，20幾歲還是「小妹妹」的時候，婚姻也曾是她的憧憬。

但隨著年齡增長，和另一半的「生活」漸漸變得比那張結婚證書和誓詞還要更重要，「當然小時候想過，20幾歲就想結婚，但是越長大越沒在乎，包括現在，如果林書宇沒跟我求婚，我也沒有關係，還是可以繼續過下去，也覺得ok。」

▲夏于喬辭掉主持9年的《型男大主廚》，挑戰自我，不希望離開人間時，帶著遺憾。（圖／記者李毓康攝）

夏于喬的生活180度大轉變，辭掉主持工作，拍了很棒的電影、電視劇，還結了婚，對於這樣的改變，夏于喬說，「這都是選擇，我想要我的人生有不一樣的變化。」她想當一位義無反顧，沒有退路的演員，而她正在這條路上。

想起當初接棒主持《型男大主廚》，夏于喬被罵得很慘，慘到錄影時，看著攝影機，她都覺得機器後面的攝影師在笑她「這麼爛，怎麼有臉站在這裡」。

▲夏于喬剛接主持棒，每天被罵到睡不著。（圖／記者李毓康攝）

沒辦法吃，沒辦法睡，直到曾國城帶她去屏風，認識了李國修，「國修老師教了我很多生活的方式，他知道我沒自信，我甚至不敢跟人家對到眼，因為一對眼我就會覺得，你一定在想我很爛，他教我怎麼用表演釋放情緒。」

曾國城最原本的用意，是希望透過舞台劇幫助夏于喬放鬆，找回自信，夏于喬靦腆一笑，「但他不曉得，舞台劇也幫助了我愛上演戲這件事情。」曾經有人告訴過她，不管有沒有戲演，都還有主持工作，還有退路。

▲夏于喬喜歡演戲，但同時也有主持工作，總想著自己不管怎樣還有後路。（圖／記者李毓康攝）

夏于喬聽了直搖頭，她不懂，但後來她發現了自己與演員之間的差距，「對他們來說，他們是沒有後路的，沒戲演就沒飯吃，我現在就是這個狀態…我真的沒有退路了。」

即便如此，她還是享受當演員的生活，即便下一部戲在哪不是她能控制的，「這要看緣分，有時候順其自然來的，反而很棒。」

▲夏于喬就算生了小孩，也不會離開演藝圈。（圖／記者李毓康攝）

演員生活才剛剛開始，夏于喬沒給自己設限，只希望能試試看自己能努力到什麼程度，話都還沒問出口，她倒自己提了，「看看我能演到幾歲囉，我以前說我要演到生小孩，但我現在也不知道我什麼時候要生，沒規劃！等到生了再說，我可能會想多做點幕後吧！」