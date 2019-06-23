看得過癮也刺進心裡！《與惡》後又一部超推台劇－《噬罪者》

文／傑米鹿

在經過《我們與惡的距離》的熱潮過後，想必有很多觀眾都對於「台劇」再次燃起了極大的熱情與興趣。近期，公視又推出了一部題材特殊、節奏緊密，且讓人想要「一路看到底」的精彩好劇《噬罪者》。

這部戲講述的是一位因殺人而被判刑的主角（莊凱勛 飾演），在假釋出獄之後，他重新回歸家庭與社會的過程，以及他為家人和前女友的生活所帶來的影響和變化，其中也參雜著主角過去到底為何犯下罪行的懸疑推理。

這部戲會吸引我的注意，首先是因為曾在《麻醉風暴2》中，看到莊凱勛飾演一位黑白通吃議員的精彩演技，因此讓我報名了首映會。而在看完首映之後，這部戲更是讓我感到驚艷不已。

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首先是《噬罪者》的劇情著眼處非常特別，我們可能看過無數殺人犯的故事，或者殺人犯如何變成殺人犯的故事。但著眼於「罪犯出獄之後的生活」，以及「他對周遭人際關係帶來的影響？」似乎真的沒見過。我很喜歡劇組在首映會中分享的一句話，他們說這部戲的宗旨是想討論：「其實每一個人都有罪，只是罪大罪小，也許我們更應該關注他們為何會犯罪？」

再來是劇中演員精彩的表現，莊凱勛演繹的王翔非常地壓抑，劇中可以明顯感受到因主角在監獄服刑了30年，因此在出獄後有種和周遭的人格格不入、不知道該如何與他人互動的生疏感。很多戲中的小細節也讓人驚嘆，好比主角出獄後不能在床鋪上入睡，而是選擇了打地鋪等，看得出是一部考究細節的戲劇。

有趣的是，當你已經進入劇情，跟著主角走，當主角莫名遭受周遭的冷嘲熱諷說：「出獄了再犯率很高的」、「誰要用殺人犯當員工」，你心中的憤慨在此時會油然而生的站在主角那邊，氣憤為何旁人不能給人一個改過向善的機會，但試問，若這樣的事情發生在現實生活之中，又有多少人能真的做到給所謂更生人一個機會？

該場試映會也有邀請了真的有親身經歷的更生人大哥出席，在會後大哥舉手發言說：「我們在裡面待很久，很壓抑，因為遇到什麼都要忍，因為你一犯錯就沒辦法假釋了，悶久了，心裡都生病了。」並對劇組表示感謝，感謝讓更多人可以有機會認識他們。我在聽到的當下，也覺得非常感動。

這部戲若是光看簡介或是片花，可能會讓人誤以為是一部警世劇場，但其實觀影過程間是有著火花跟期待的，你可以從很警世的角度去看，但當作一部放鬆觀看的爆米花劇，它也不會讓你感到失望的。該劇目前已經播映至第六集，主要演員陣容有：莊凱勛、曹晏豪、夏于喬、蔡淑臻、林子熙。有興趣的朋友可以追起來！不會讓你失望的！

（以上圖片皆由公視提供）

傑米鹿

KPOP＆華語音樂的長期觀察人員，寫過近千篇流行音樂報導，訪問過近百位歌手，同時也是Youtuber。想了解更多可到粉絲團【傑米鹿】

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