除了全球巨星、慈善家　安潔莉娜裘莉又多了一個「超狂身分」！

▲安潔莉娜裘莉正式成為《時代雜誌》編輯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）除了是全球盡知的大明星、慈善家、社運人士，現在又多了一個身分－美國新聞雜誌《時代雜誌》（TIME）的編輯！裘莉已於世界難民日前一天6月19日發表她的第一篇文章《安潔莉娜裘莉：我們為何虧欠難民》，令不少粉絲大嘆，裘莉又進一步運用自己的力量影響社會！

《時代雜誌》執行長兼總編輯艾華費爾森塔爾19日宣布裘莉正式成為雜誌社特約編輯，並會專注於撰寫人權相關議題的文章，她的第一篇文章也於同日上線。

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▲▼安潔莉娜裘莉致力於為難民發聲請命。（圖／達志影像／美聯社）

《安潔莉娜裘莉：我們為何虧欠難民》文章上頭註明裘莉的身分是「《時代雜誌》特約編輯、奧斯卡獲獎女星與聯合國難民事務高級專員特使」，事實上她已經擔任大使18年，期間不斷為難民請命，甚至前往聯合國安理會發表演說，除了為難民請求國際救援、提供可以獲得安全的法律途徑，也嚴厲痛斥性暴力等。

在《安潔莉娜裘莉：我們為何虧欠難民》中，裘莉也對於政治家為何關閉邊界、拒絕難民提出質疑，這些難民不同於移民，他們遭受迫害，被迫離開自己的國家，但卻冠上了「移民」稱號，企圖使人民對難民產生敵意與恐懼。

▲裘莉在文章中特別提及難民與移民完全不同。（圖／達志影像／美聯社）

「根據國際法，援助難民不是一種選擇，這是一項義務。在履行幫助難民的責任的同時，完全有可能確保強而有力的邊境管制和公平、人道的移民政策。全世界超過一半的難民都是兒童，他們其中5分之4的人生活在一個他們渴望逃離衝突或危機的國家。只有不到1%的難民永久性地被重新安置，包括在西方國家。」

裘莉呼籲用援助代替外交，在6月20日世界難民日時，各位都不是局外人，「認為任何國家都可以撤退到境外，只是希望問題能夠消失，這是一種幻想。我們需要領導和有效的外交。我們需要關注這些問題，基於正義、權利和對能使難民能夠返回家園負起責任。」