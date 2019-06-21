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麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　遭嫌「20年沒進步」揭參賽內幕

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《中國新說唱》第2季開播，吸引眾多台灣選手飛到當地參賽，「麻吉弟弟」周立銘也在參賽名單之列，格外受到關注。不過他在海選階段未能晉級，當場被導師鄧紫棋淘汰，這段畫面播出後成為熱搜話題。

▲▼鄧紫棋淘汰麻吉弟弟，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博／微博綜藝） 

▲麻吉弟弟參賽《中國新說唱2》，被鄧紫棋淘汰。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

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麻吉弟弟12歲時就踏入樂壇，當時以「倒著念」饒舌爆紅，後來回美國發展當DJ，直到2015年復出歌壇。他挑戰《新說唱2》海選，體育館內見到導師鄧紫棋，先是禮貌握手，接著大唱30秒RAP，展現拿手絕活。

▲▼鄧紫棋淘汰麻吉弟弟，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲麻吉弟弟在鄧紫棋面前大展饒舌實力。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

鄧紫棋仔細聆聽，表情越變越嚴肅，忍不住雙手摀住眼睛求救：「唉呀！我不知道怎麼辦啊」，聽到麻吉弟弟回「我覺得選擇很簡單」，最後緊張表示「我只有30條鍊子」、「我對不起！對不起、對不起」仍堅持決定淘汰對方。

▲▼鄧紫棋淘汰麻吉弟弟，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲鄧紫棋不斷說對不起，淘汰了麻吉弟弟。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

由於麻吉弟弟迫切想知道被淘汰的原因，鄧紫棋為難到快哭出來，還當場蹲下。她後來坦承：「我覺得在他面前沒敢說出來，當時聽的時候我就覺得，不知道你哪裡可以去……進步。」同時也引發網友批評「這麼多年還在唱那句」、「20年沒進步」。

▲▼鄧紫棋淘汰麻吉弟弟，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲麻吉弟弟的表演挨批「20年沒有進步。」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

麻吉弟弟21日晚間發文，感謝《新說唱》節目2年來三顧茅廬的邀請，有關海選被淘汰一事，文中透露，「今年本想用一個嶄新的自己面對期待我的你們，畢竟沒人想活在以前。可迫於導演方要求不僅要唱節目想聽的，更要配合做一些梗，嗯，我明白……這不僅是一場比賽，更是一場秀。唱膩了《劈裏啪啦》，你們應該也聽膩了吧？！理解鄧紫棋，還有更多有實力的人適合這樣一個舞台。」他的留言讓網友驚呼「意思是你是故意唱這麼差的」、「也確實，沒人想會一直唱自己的成名歌吧」，雖然仍有網友質疑，「真的厲害，哪怕唱劈裏啪啦也沒有人能把你打得倒」，也有人打氣「其實不是每個人都適合這種比賽的，做自己就好。」

▲▼鄧紫棋淘汰麻吉弟弟，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲麻吉弟弟發文：「迫於導演方要求不僅要唱節目想聽的，更要配合做一些梗，嗯，我明白……這不僅是一場比賽，更是一場秀。」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

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麻吉弟弟, 新說唱, 中國新說唱

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