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金曲30／連阿妹都害怕的舞台！　陳鎮川洩金曲獎「懷胎10月」秘辛

記者蔡琛儀／專訪

第30屆金曲獎頒獎典禮即將在29日於台北小巨蛋盛大舉行，典禮正式進入倒數一週；「台上十分鐘，台下十年功」，每年金曲獎從晚上五點的星光大道揭開序幕，直到近午夜12點落幕，七小時的節目，足足花了約10個月的時間準備、數百位工作人員的齊心協力才完成。

▲▼陳鎮川。（圖／陳鎮川提供）

▲陳鎮川做了12年的金曲獎頒獎典禮製作人。（圖／陳鎮川提供）

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金曲獎製作人陳鎮川透露，每年金曲獎典禮製作會議大約9、10月就開始，大家從該年的流行音樂中找素材靈感，並和美術製作討論視覺形象，等到5月中入圍名單揭曉後，才正式底定典禮的所有概念和細節，典禮開始前兩週，幾百頁的執行表訂完，就進入典禮驗收階段。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城-2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳鎮川戲稱阿妹和Jolin是最常聽他說「我需要幫忙」的人。（圖／資料照／記者李毓康、黃克翔攝）

▲▼蔡依林表演 。（圖／記者黃克翔攝）

首先第一個啟動的工作就是「敲通告」，陳鎮川直呼：「要說服藝人來是最困難的！」先確認藝人是否有意願，接著討論表演內容，以及最實際的預算問題。也因為早在半年前就開始詢問嘉賓，幾乎沒有人一開始就能阿莎力地答應，陳鎮川自虧有時還得要「賣老臉」，像是自家天后阿妹、相熟的蕭敬騰、蔡依林，拜託他們先把檔期留給他，「像我這次找了湯姆（蔡依林經紀人），我說我真的需要蔡依林幫忙，因為節目都沒唱跳類型表演，我唯一邀請她的理由是『我需要幫忙』，她就馬上答應，『我需要幫忙』這句話我用在蔡依林跟張惠妹身上最多。」

表演嘉賓幾乎沒有酬勞，頒獎嘉賓則是5000元，他笑說金曲獎是所有藝人又愛又怕的舞台，「大家都很在乎金曲表演，又很恐懼金曲表演，除了要面對太多人評論，也是一次定生死的表演。」某次張惠妹（阿妹）在金曲演出後和他聊天，早已唱遍大江南北的天后卻吐露：「終於鬆口氣，你沒辦法想像面對的都是歌迷，還有同業，一點點錯都不能犯，我雖然只看得到十排以前的座位，但那些人全部都是我認識的！」原來同業的注目才是阿妹最大的壓力源。

第26屆流行音樂金曲獎頒獎典禮花絮，香腸攤，張學友、陳奕迅、方大同、韋禮安、楊培安。（圖／翻攝台視）

▲▼第26屆金曲獎將十位準歌王歌后全都齊聚一堂。（圖／翻攝台視）

第26屆流行音樂金曲獎頒獎典禮花絮，玩遊戲，徐佳瑩、魏如萱、a MEI、莫文蔚、A-Lin。（圖／翻攝台視）

入圍名單公布後，嘉賓出席與否又是一大變動，像是第26屆金曲獎，就集合了該年入圍的陳奕迅、楊培安、韋禮安、方大同、張學友、張惠妹、莫文蔚、A-Lin、魏如萱及徐佳瑩十位準歌王歌后，「那屆後來是哈林哥打電話給學友哥，因為確定其他九位歌王歌后都到齊，九缺一才能說服學友哥來。」

不過他笑說，今年入圍槓龜的蕭敬騰和只有作曲人李榮浩入圍最佳作曲人獎的莫文蔚，都一口氣答應要來擔任頒獎人，能讓音樂人不論是否入圍、得獎，甚至還自掏腰包補貼妝髮費、車馬費仍要前來，「這就是金曲獎的魅力！」

▲▼ 蕭敬騰。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰和莫文蔚雖在本屆金曲獎入圍失利，但仍一口答應來當頒獎嘉賓。（圖／華納音樂、索尼音樂提供）

▲▼ 莫文蔚宣布將不會有大型巡演 。（圖／索尼音樂）

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