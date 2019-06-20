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温貞菱「蟑螂爬滿身」下一秒笑了！導演：這就是找她的原因

記者洪文／台北報導

台北電影節即將首映《驚悚劇場》系列7部短片，20日首度曝光片花集錦，其中短片《打掃》女主角温貞菱透露：「我對戲的都是牆面上的污垢，或是蟑螂、蛆。」她甚至被要求把蟑螂帶回家當寵物，「他們拿出一整箱20隻，還叫我挑一隻有感覺的帶回家。」

▲温貞菱出席《鏡文學驚悚劇場》記者會（圖／記者林敬旻攝）

▲温貞菱出席《驚悚劇場》記者會（圖／記者林敬旻攝）

《驚悚劇場》籌備2年，花費1年製作，總成本3000萬，每一部短片大約250萬至300萬左右，由導演卓立、陳宏一、王威翔、林冠甫、李育丞、沈騏、劉邦耀各自執導指定的7部短片，卡司包括謝欣穎、温貞菱、黃河、蔡淑臻、林鶴軒、韓笙笙、許時豪、白潤音、白小櫻、張詩瑩等人演出。

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▲《鏡文學驚悚劇場》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《打掃》導演卓立、温貞菱；《隧道》導演李育丞、林子熙；《住戶公約第一條》白潤音、白小櫻、導演劉邦耀。（圖／記者林敬旻攝）

監製之一葉如芬表示：「對台灣導演是很好的機會，短片可以玩一個創意蠻好的。」對於卡司堅持台灣演員，葉如芬透露：「裡面也有很多舞台劇的演員，只是我們並不熟悉，其實台灣演員很優秀，可以給他們機會，甚至出現不同的面貌。」

▲葉如芬出席《鏡文學驚悚劇場》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲監製葉如芬。（圖／記者林敬旻攝）

談及拍攝短片《打掃》，女主角温貞菱透露：「我對戲的都是牆面上的污垢，或是蟑螂、蛆，他們拿出一整箱20隻，還叫我挑一隻有感覺的帶回家。」導演卓立笑說：「其實那些都是人工飼養的蟑螂，本來公司正好在消毒，打算直接挑地上的蟑螂去拍，改用飼養蟑螂的好處是比較乾淨，還有一個原因比較不人道，因為是飼養的，所以比較沒有活力，拍攝時比較不會亂動。」

▲温貞菱出席《鏡文學驚悚劇場》記者會（圖／記者林敬旻攝）

▲温貞菱。（圖／記者林敬旻攝）

導演卓立忍不住大讚温貞菱，即使蟑螂爬滿身體，拍完仍是興高采烈的狀態，「這就是為什麼找她，從這種小地方可以看出來，她長得很甜美，骨子裡無法預測，她好像就是『來啊！我看還能挑戰什麼！』」另一場戲，温貞菱被污漬噴滿臉，由於預算有限，戲服準備並不多，她告訴導演：「沒關係，愛怎麼噴就怎麼噴。」令導演相當感動。

▲《鏡文學驚悚劇場》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《肇事者逃逸》導演王威翔；《虎》吳昆達、導演陳宏一；《完美Lily》導演沈騏、丁巧唯；《樂園》許時豪、導演林冠甫。（圖／記者林敬旻攝）

導演陳宏一拍了多部長片之後，很開心再度拍攝短片。他笑說，沒有票房壓力，這次拍攝短片《虎》玩了很多以前想要實驗的東西。片中演員吳昆達、林意箴有很多性愛場面，他本來希望超越《自畫像》的尺度，不過角色太怪了，他認為呈現情慾更為重要，露不露點則是其次，「尺度演員都很ok，是我不想要太裸露。」

在《住戶公約第一條》演出的白潤音、白小櫻其實是親姐弟，這次兩人同台演出，還要裝作第一次認識的鄰居，姊姊笑說：「時常忍不住想笑！」片中故事以「流浪貓」為出發，結果導演劉邦耀在拍攝期間剛好遇到一隻流浪貓，他覺得是緣分，便把貓帶回去養了。

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温貞菱, 驚悚劇場, 葉如芬

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