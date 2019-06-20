熱狗開唱倒數　除了大淵...嘉賓連三場都是瘦子！

記者蔡琛儀／台北報導

熱狗本週日將舉辦「廢慾清」演唱會，頑童MJ116成員大淵將擔任暖場DJ，瘦子更是被大師兄熱狗欽點合唱，擔任北中南三場的嘉賓，兩人將合作在熱狗新專輯《廢物》裡的新歌《讓子彈飛》，瘦子則說自己蠻緊張，因為不記得自己2014年時寫了什麼，需要背一下歌詞，不過被熱狗欽點當嘉賓，身為熱狗頭號粉絲的瘦子開心的說要請熱狗吃飯。

▲▼ 熱狗在MV中盡情耍廢。（圖／本色音樂提供）

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此外，熱狗今天也推出新歌《厭世吉娃娃》，MV找來頑童MJ116成員小春的老婆呆寶靜客串演出，熱狗在MV裡厭世指數爆表，從頭到尾能躺著就不站著唱對嘴，極盡厭世表現，能躺著絕不坐著，工作滿檔已經兩個月連續工作沒有休假的他，更是在拍攝空檔躺到睡著了，非常辛苦。

▲▼ 熱狗邀請小春老婆呆寶靜客串演出愛自拍的媽媽。（圖／本色音樂提供）

熱狗還自創「厭世舞」，由於他私下非常熱愛《陰屍路》裡的殭屍，之前還去演了一部活屍電影圓夢，熱狗則將活死人走路的樣子化為厭世舞，在各個場景包括菜市場等地跳。呆寶靜則客串演出一個厭世媽媽，不斷的自拍結果把小孩都搞丟了，還被熱狗教訓了一頓，雖然劇情如此，但早已是專業媽媽的呆寶靜在現場把小演員顧的很好。

▲▼ 熱狗自創殭屍舞。（圖／本色音樂提供）