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贈獎／希拉蕊史旺《AI終結戰》成末日倖存者　人類的未來將由機器人決定？

娛樂中心／綜合報導

由《阿凡達》頂級特效團隊打造的《AI終結戰》，不止視覺效果讓人期待，本片更獲得好萊塢大咖票選，極具劇本潛力的「劇本黑名單」（Black List），因此也吸引來兩屆奧斯卡、金球獎影后希拉蕊史旺參與演出，帶你進入由機器人掌控的「新地球」。

《AI終結戰》海報。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《AI終結戰》6月28日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

一場毀天滅地的世界大戰，讓人類的身影在地球上絕跡。為了讓人類可以再度繁殖增衍，一個名為「母親」（蘿絲拜恩配音）的機器人應運而生，並成功培養出第一位新世代的人類「女兒」（克拉拉盧嘉飾演）。從此，這對母女相依為命，在基地中過著平穩的生活。

某天，一位受傷的神秘女人（希拉蕊史旺飾演）突然闖進基地，並帶來地表世界的全新消息。她的出現，讓「女兒」對從小被灌輸的認知產生懷疑，並逐漸對「母親」產生不信任感。於是，「女兒」展開一場秘密調查…。究竟「母親」慈愛的表象背後，是否隱藏著不可告人的秘密？世界大戰和人類滅絕的真相，又究竟是什麼呢？

《AI終結戰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲▼《AI終結戰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
《AI終結戰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
 
==== 參加活動！送你去看《AI終結戰》====

 ◎活動時間：6/20(四)至6/24(一) 12:00止

◎活動辦法：

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2.看完影片請在下方留言回答：「如果媽媽是機器人的好處是什麼?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《AI終結戰》交換券一組(2張)  
使用時間：6/28起首輪上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪上映戲院皆可使用

◎得獎公布：6月24日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/26(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 希拉蕊史旺, AI終結戰

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