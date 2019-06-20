贈獎／希拉蕊史旺《AI終結戰》成末日倖存者　人類的未來將由機器人決定？

娛樂中心／綜合報導

由《阿凡達》頂級特效團隊打造的《AI終結戰》，不止視覺效果讓人期待，本片更獲得好萊塢大咖票選，極具劇本潛力的「劇本黑名單」（Black List），因此也吸引來兩屆奧斯卡、金球獎影后希拉蕊史旺參與演出，帶你進入由機器人掌控的「新地球」。





▲《AI終結戰》6月28日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

一場毀天滅地的世界大戰，讓人類的身影在地球上絕跡。為了讓人類可以再度繁殖增衍，一個名為「母親」（蘿絲拜恩配音）的機器人應運而生，並成功培養出第一位新世代的人類「女兒」（克拉拉盧嘉飾演）。從此，這對母女相依為命，在基地中過著平穩的生活。



某天，一位受傷的神秘女人（希拉蕊史旺飾演）突然闖進基地，並帶來地表世界的全新消息。她的出現，讓「女兒」對從小被灌輸的認知產生懷疑，並逐漸對「母親」產生不信任感。於是，「女兒」展開一場秘密調查…。究竟「母親」慈愛的表象背後，是否隱藏著不可告人的秘密？世界大戰和人類滅絕的真相，又究竟是什麼呢？





▲▼《AI終結戰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





==== 參加活動！送你去看《AI終結戰》====

◎活動時間：6/20(四)至6/24(一) 12:00止

◎活動辦法：

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