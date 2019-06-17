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專訪／EPIK HIGH私下火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

記者吳孟庭／專訪

南韓元祖嘻哈團體EPIK HIGH即將在6月29日於台北信義劇場Legacy MAX開唱，這次巡演意外得知《冰與火之歌：權力遊戲》演員也是他們的粉絲，Tablo大驚：「搞不好他就在台下！」成軍將近16年，回憶剛開始3人常吵得不可開交，Mithra Jin坦承「我還氣到摔手機」，但現在每位成員都成為人夫，爆料私底下「他」最愛妻。

▲EPIK HIGH曾火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心。（圖／翻攝自Tablo IG）

▲EPIK HIGH剛結束歐美巡演。（圖／翻攝自Tablo IG）

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EPIK HIGH睽違4年將在台灣舉辦第二次單獨演唱會，剛唱完歐美巡演的他們，不久前收到英國演員兼歌手Jacob Anderson（雅各布安德森）在推特上告白，對方發了一張Tablo的gif圖片，並說非常喜歡《Lovedrunk》這首歌，讓不少粉絲敲碗EPIK HIGH與這位《冰與火》演員有進一步合作！

Tablo非常驚喜表示，「我們好像還沒有跟國外的藝人合作過？這是個很棒的提議，我們這次歐洲巡迴也有去到英國倫敦，該不會他也喬裝，偷偷來聽吧？」Mithra則是開心說，「他一定很喜歡嘻哈音樂，搞不好也可以變成rapper，大家一起來玩。」

▲英國演員Jacob Anderson喜歡韓團EPIK HIGH。（圖／翻攝自Soompi）

▲英國演員Jacob Anderson喜歡EPIK HIGH。（圖／翻攝自Soompi）

說到合作名單，EPIK HIGH每每發專輯，華麗的陣容是讓粉絲最津津樂道的一環，問他們是如何決定找誰合作？Tablo呼應他們演唱會上總是以「電影」主題來呈現，透露合作機密：「我們把專輯當成一部電影，像電影選角一樣選擇。如果說我們準備的旋律和歌詞是劇本，那麼我們就會尋找那些最能表現出我們想要的畫面的合作對象。」

由2位饒舌歌手、1位DJ而組成的EPIK HIGH，出道將近16年，不但從來沒換過成員，而且還能維持每1～2年就發行一張專輯，非常難得。尤其剛創團的時候大家也才20初頭，都是熱血青年，還記得當年的磨合期嗎？

▲▲EPIK HIGH曾火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心。（圖／亞士傳媒提供）

▲EPIK HIGH主要創作人Tablo。（圖／亞士傳媒提供）

Tablo回憶，「剛認識的時候，因為都還很年輕，彼此不了解，意見容易不合，每次都是大吵！」Mithra同意，「我還氣到丟手機，把手機摔碎，哈哈～」Tablo補充：「Tukutz大叫，對我扔瓶子...不過不知哪時開始，爭吵也很自然平常，我們既不像朋友，也不是家人...」Mithra：「但也不是戀人喔～」Tablo說，「嗯..像是三種的交集，噢～不行！戀人要去除，是介於朋友和家人之間的感覺，一直相處到現在。」

一個團體能維持16年，真的不容易。Mithra說，「我們幾乎都在一起，這就是維持感情的秘訣吧。說實話我們幾乎每天見面。」Tablo談到這段得來不易的革命情感，「我們偶爾吵鬧，可是都互相珍惜和關心，不是虛僞的，而是真正的友情。」

▲▲EPIK HIGH曾火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心。（圖／亞士傳媒提供）

▲EPIK HIGH rapper Mithra Jin。（圖／亞士傳媒提供）

隨著時間過去，EPIK HIGH也從意氣風發的20代小夥子，漸漸變成30歲熟男，還一個個結婚，甚至有了小孩，事業與家庭也成為他們現階段甜蜜的煩惱。

「要在工作與家庭中間保持平衡，是很不容易的。」Tablo感嘆，「其實我們3個人中，Tukutz對妻子應該是最好的，與其說是家庭，不如說是責任心很強。好像很多東西都是很勉強地去做，真的很疲憊。Tukutz那種樣子既讓人覺得意外，也讓人擔心。」

▲▲EPIK HIGH曾火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心。（圖／亞士傳媒提供）

▲EPIK HIGH DJ Tukutz被爆料最愛妻。（圖／亞士傳媒提供）

因為忙起來就得長時間待在工作室，Tablo形容，「一待就一晚，常常凌晨才回到家，馬上又要回到工作室，因為不能早點回家，是個很大的問題。」

即使如此，3人也選擇繼續帶給大家好聽的作品，Mithra說，「希望以後我們的音樂繼續能安慰聽衆、安撫人心。」這些新歌也將在台北場親自演唱給歌迷聽，他們將於6月29日晚上7點，於信義劇場Legacy Max開唱，售票請洽KKTIX。

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EPIK HIGH, Tablo, Mithra, Tukutz, 日韓風

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