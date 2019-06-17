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專訪／梁家輝：水瓶座喜歡幻想　「指甲1個多月不剪」暗藏小心機

記者洪文、主播簡立喆／專訪

金馬影帝梁家輝演出多位反派角色深植人心，近日在新片《追龍II：賊王》詮釋香港一代悍匪，再度受到好評。他接受《ETtoday》專訪，把演技歸功給自己水瓶座的個性，喜歡幻想又愛觀察別人，全部成為演出的養分，這次拍攝前指甲1個月多月不剪，其實也是從朋友身上學來的。

▲▼ 梁家輝 。（圖／記者徐文彬攝）

▲梁家輝。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

梁家輝坦言，拍攝前習慣思考即將演出的角色來歷，有時候甚至會把角色的背景寫下來，「雖然劇本裡沒有寫出角色前世今生，但是我會把這個角色想到豐滿，他為什麼會走到今天這一步，會講出這個對白、或是發這樣子的脾氣、流這一滴的眼淚，是這個人本來就愛哭呢？還是從小都不哭，所以才滴第一滴眼淚，那你這麼做，就會有強大的背景來支持你，讓觀眾感受到不一樣。」

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▲▼ 梁家輝 。（圖／記者徐文彬攝）

平時生活周邊的人事物，就是梁家輝演戲的重要靈感，「我是個觀察入微的人，小時候總是一個人，喜歡觀察每一個人、每一件事，可能因為我是水瓶座的關係吧，喜歡幻想。」他舉例，有時候看到攝影師帶著箱子，不自覺會去觀察，腦袋裡不斷思考袋子裡面裝的是什麼，「當演員拍了幾部戲之後，就會發現以前看到人的狀態，都可以放在角色裡面，可以用類似的語調，讓角色更加豐滿。」

▲▼ 梁家輝 。（圖／記者徐文彬攝）

為了演出《追龍II：賊王》，梁家輝特地留了1個半月的指甲，「因為這個人很有錢，而且都是現金。平常我們用鈔票機，但是他的鈔票都是天文數字，或是一打、一打裝的，我留著指甲就是為了數錢。」他坦言，多年前看到朋友指甲留很長，而且還有黃垢，他受不了問了對方原因，才知道對方是為了在手機上寫字，「我會把一直以來的材料累積在不同的角色裡頭，到這裡就用上了。」

▲▼ 梁家輝 。（圖／記者徐文彬攝）

演過這麼多反派，《追龍II：賊王》卻是梁家輝演出最害怕的一次。有一場戲要坐雲霄飛車，他激動地說：「我一到達現場差點想死，那是很破的遊樂場，遊樂設施幾乎沒有人在玩，雲霄飛車的螺絲都已經生鏽，還有木頭掉了一塊出來。」拍攝時有8台攝影機對準他，他好奇問：「攝影師不用上來？」只見攝影師幸災樂禍說：「嘿嘿，我們不用！」

▲▼ 梁家輝 。（圖／記者徐文彬攝）

雲霄飛車坐了一圈，梁家輝早已害怕死了，主動表示想先放風休息一下，結果安全鎖打不開，讓他卡在座椅上面無法下來，劇組便提議直接再拍一輪再去休息，結果他坐到一半，整個安全鎖彈開來，還好剛好準備進站，不然他可能在半空中被甩出去，沒想到劇組還有人敢問他：「可以再拍一次嗎？」他秒回：「我才不要，你們8台機器自己剪吧！」

完整獨家專訪請鎖定ETtoday節目《星光好選喆》，6月17日（一）下午2點首播。

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梁家輝, 追龍II：賊王, 追龍II, 追龍2, 星光好選喆

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