ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洪欣2原因回收腥夫！　18歲帥兒「摟肩爸媽」網哭：一家人要好好的

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星洪欣和老公張丹峰爆婚變，老公和女經紀人畢瀅關係引發外界出軌聯想，為此多次發聲明否認，結果女經紀人現在已經離職。婚變風波告一段落，她和老公多次合體現身，仍受到外界質疑，16日出現一家四口大合照，透露團圓訊息。

▲▼洪欣、張丹峰婚變2月首曬全家福照。（圖／資料照、翻攝自張鎬濂微博）

▲洪欣、張丹峰婚變2月首曬全家福照。（圖／資料照、翻攝自張鎬濂微博）

請繼續往下閱讀...

現年18歲的張鎬濂，是洪欣和莫少聰的兒子，日前，媽媽後來和張丹峰結婚生女，一家四口關係緊密。他在媽媽、繼父鬧出婚變風波時，微博刪光合照引發網友揣測，又被爆和媽媽聯手蒐集繼父出軌的證據，16日國際父親節這天，特別上傳全家福合照，PO文：「每一次重要的舞台，都有家人在身邊。」

張鎬濂繼承爸媽明星基因，憑高顏值出道當藝人，照片中他雙手搭著洪欣、張丹峰肩膀，一家四口緊靠在一起，打破外界傳言。粉絲激動留言：「一家人要好好的」、「開始的時候也只是小孩子 但現在已經變成家裏最高的肩膀」、「長大到可以抱住全家人了」、「要好好保護媽媽」、「風雨過後，冷暖自知，希望一家幸福。」

▲▼張鎬濂雙手搭著媽媽洪欣、繼父張丹峰，透露一家團圓的訊息。（圖／翻攝自微博／張鎬濂）

▲張鎬濂雙手搭著媽媽洪欣、繼父張丹峰，透露一家團圓的訊息。（圖／翻攝自微博／張鎬濂）

張丹峰年紀小洪欣9歲，姐弟戀結婚10年，過去和女經紀人畢瀅關係曖昧，甚至傳出出軌情，老婆在事發後刪光夫妻合照。知情人士透露，他在5月初黃金周長假時回家求和好，老婆是是虔誠基督徒、很愛丈夫2個理由，雙方最後和解。

推薦閱讀

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow

子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow

偷吃渣語錄！阿基師「她嘴巴過來，我只能接招滿足」　超狂10金句輾壓阿翔

偷吃渣語錄！阿基師「她嘴巴過來，我只能接招滿足」　超狂10金句輾壓阿翔

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

洪欣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 收阿翔私訊…康康一看：很感動！　公開人夫「避嫌SOP」
  2. 找到了！人氣樂團貝斯手失蹤11天「憔悴回家」　小三舊愛PO文掀風波
  3. 修杰楷醉倒大廳「鄰居全目睹」　警衛一句話糗爆！
  4. LEE HI歌曲完全抽掉B.I剩不到3分鐘！歌迷力挺獲音樂節目冠軍
  5. 陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點
  6. 洪欣2原因回收腥夫！　18歲帥兒「摟肩爸媽」網哭：一家人要好好的
  7. 梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！　渾圓大眼萌度破表
  8. 于美人掰了3年《國民大會》接新節目！　24日進棚首錄
  9. 媽幫拔牙…Max嚇到抖狂喊「等等」　一看到NeiNei…他瞬間變了！
  10. 40歲謝佳見「想拿金鐘」　4年前《致，第三者》沒入圍：有點失落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366