洪欣2原因回收腥夫！　18歲帥兒「摟肩爸媽」網哭：一家人要好好的

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星洪欣和老公張丹峰爆婚變，老公和女經紀人畢瀅關係引發外界出軌聯想，為此多次發聲明否認，結果女經紀人現在已經離職。婚變風波告一段落，她和老公多次合體現身，仍受到外界質疑，16日出現一家四口大合照，透露團圓訊息。

▲洪欣、張丹峰婚變2月首曬全家福照。（圖／資料照、翻攝自張鎬濂微博）

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現年18歲的張鎬濂，是洪欣和莫少聰的兒子，日前，媽媽後來和張丹峰結婚生女，一家四口關係緊密。他在媽媽、繼父鬧出婚變風波時，微博刪光合照引發網友揣測，又被爆和媽媽聯手蒐集繼父出軌的證據，16日國際父親節這天，特別上傳全家福合照，PO文：「每一次重要的舞台，都有家人在身邊。」

張鎬濂繼承爸媽明星基因，憑高顏值出道當藝人，照片中他雙手搭著洪欣、張丹峰肩膀，一家四口緊靠在一起，打破外界傳言。粉絲激動留言：「一家人要好好的」、「開始的時候也只是小孩子 但現在已經變成家裏最高的肩膀」、「長大到可以抱住全家人了」、「要好好保護媽媽」、「風雨過後，冷暖自知，希望一家幸福。」

▲張鎬濂雙手搭著媽媽洪欣、繼父張丹峰，透露一家團圓的訊息。（圖／翻攝自微博／張鎬濂）

張丹峰年紀小洪欣9歲，姐弟戀結婚10年，過去和女經紀人畢瀅關係曖昧，甚至傳出出軌情，老婆在事發後刪光夫妻合照。知情人士透露，他在5月初黃金周長假時回家求和好，老婆是是虔誠基督徒、很愛丈夫2個理由，雙方最後和解。