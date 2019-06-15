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大陸瘋傳新限令「禁翻拍」網慌了！　《三生三世枕上書》3雷點躺槍

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視圈近年不斷傳出新禁令，年初「限古令」無預警升級，不允許武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等劇播出，隨後又閃電解禁，在業界控制播出集數下，每個月仍就有古裝劇播出。不過近日網路風傳一張截圖，透露未來「禁翻拍劇」，再度掀起騷動。

▲▼大陸影視限令瘋傳「禁翻拍」截圖。（圖／翻攝自微博）

▲《封神演義》完結篇消失，隨後影視圈又瘋傳新禁令。（圖／翻攝自微博）

6月播出的陸劇包括神話色彩《封神演義》完結篇消失，架空歷史劇《九州飄渺錄》播出前撤檔，令觀眾錯愕，月初突然瘋傳5禁令，包括禁拍海外IP、電視劇翻拍禁止、禁翻拍大IP、禁古裝、禁玄幻等。這項傳言再度令網友擔憂迪麗熱巴、高偉光主演的玄幻仙俠劇《三生三世枕上書》，因為包括玄幻、翻拍大IP、古裝等3大特點全都踩雷，該劇預定第4季度播出，是否受到影響仍不得而知。

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▲▼大陸影視限令瘋傳「禁翻拍」截圖。（圖／翻攝自微博）

▲疑似5大禁令在網路瘋傳，包括「禁翻拍海外IP」、「電視劇禁翻拍」、「禁大型IP翻拍」。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸影視限令瘋傳「禁翻拍」截圖。（圖／翻攝自微博）

▲《三生三世枕上書》古裝、玄幻、翻拍人氣IP的特色，如今被聯想踩雷新禁令。（圖／翻攝自微博）

除此之外，還有一長串「審查細則」受到關注，細則包括不允許未婚先育，男女主角發生過性關係的對象不能超過3個（含3個在內），家人不能爭奪家產、男女主角不得有違法行為；民初時代劇如《上海灘》不能拍；醫療劇只能拍婦產科，不能碰醫療糾紛，因此無法拍外科；校園劇則要求不能有霸凌、發乎情止乎禮，學渣愛上學霸，成績變好了，但不可以學霸變壞了。

▲▼大陸影視限令瘋傳「禁翻拍」截圖。（圖／翻攝自微博）

▲「審查細則」中提到，男女主角性對象不得超過3個。（圖／翻攝自微博）

資深編劇汪海林透露，網傳截圖就是個「經驗匯總」，內容提到的細節都是可以再溝通的，以「男女主角發生性關係不能超過3個」為例，他說明：「正面寫3個肯定有問題，但是隱晦寫『他跟A好過，跟B也好過』，是可以通過的。」

有關翻拍劇是否被明令禁止，至今仍只是傳言，只是原本彭昱暢翻拍日本IP的《網球少年》、劉嘉玲翻拍舊劇《半生緣》等接連被撤檔，因此引發外界揣測。再加上網路人氣IP《鏡雙城》因玄幻題材突然停拍，有製作公司宣布翻拍韓劇《請回答1988》，也被網友憂心問「能拍嗎？」大陸影視產業在禁令傳言四起之際，拍新劇再題材選擇上，將會有更多考量。

▲▼大陸影視限令瘋傳「禁翻拍」截圖。（圖／翻攝自微博）

▲翻拍日本漫畫的《網球少年》定檔又遭撤。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲演出陸劇《半生緣》是舊劇翻拍，開完記者發表會仍被撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲演出陸劇《半生緣》是舊劇翻拍，開完記者發表會仍被撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸影視限令瘋傳「禁翻拍」截圖。（圖／翻攝自微博）

▲南韓神劇《請問1988》日前宣布翻拍陸版。（圖／翻攝自微博）

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