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斯容被Sam「牽手」羞爆　台中粉絲捧場秒殺斷貨

娛樂中心／台北—台中報導

購物天后斯容今（15日）至台中豐原太平洋百貨，前往東森自然美1樓保養美妝專櫃擔任一日店長，與肌膚保養大使Sam有默契地身著「粉紅色」，一同出席「淨白無瑕度仲夏 夏日新品發表會」活動。

▲▼購物天后斯容保養男神Sam。（圖／東森購物提供）

▲▼購物天后斯容保養男神Sam。（圖／東森購物提供）

▲▼購物天后斯容保養男神Sam。（圖／東森購物提供）

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斯容與Sam聯手大推超值的「電眼修修發光全效眼霜組」，強調淡化眼袋、黑眼圈，而且擦過的地方都會閃閃發亮，質地清爽不黏膩，不僅買眼霜送「PS美美妍面膜」，還送市值近千元的「御妍美盒」旅行保養組。現場還不斷有獎問答，對粉絲大放送市值780元的「舒敏保濕精華乳」。

▲▼購物天后斯容保養男神Sam。（圖／東森購物提供）

▲斯容與Sam人氣相當高。（圖／東森購物提供）

台中現場粉絲熱情埋單，限時限量眼霜組，立刻被粉絲秒殺完售搶購一空，足見購物天后與保養男神加乘的魅力。兩人示範「NB-1晶鑽鈦彈力撫紋緊緻露」和「瑞昇物理性美白防曬乳」時，Sam拉起斯容的玉手輕輕塗抹，讓斯容笑說太久沒被男生牽手，頓時間她小害羞了一下，圍觀粉絲更是喊話：「畫面很好看！」

此外，肌膚保養大使Sam更以東森自然美的「PS無瑕美肌彩妝組」示範夏日的時尚妝容，與夏日的保養保濕步驟，與現場女性粉絲面對面近距離分享保養與彩妝心得。

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斯容, sam, 自然美, 東森自然美

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