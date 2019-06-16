政治家非政客打選戰！《指定倖存者第3季》庶民總統拼連任

圖文／鏡週刊

我很少會重複推薦某些好看的影集，但《指定倖存者第3季》（Designated Survivor Season 3）算是例外。在歷經了不知道重點該放在哪、又演得很長很久的第2季後，這齣劇遭到ABC電視網取消。所幸Netflix決定接手製作第3季，哈哈，終於起死回生了！

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推薦給： 覺得政論節目越來越無聊，比看館長直播還沒哏 想要認真看待國際政治或台灣政治的朋友

2016年播出的《指定倖存者》第一季相當有意思，透過劇情的設定，讓美國內閣與國會都遭到恐怖攻擊，悉數陣亡，原本打算辭去內閣職務的寇克曼臨危受命，成了美國第一個沒有經過選舉就上任的總統。一邊要追查恐怖攻擊真相，一邊要治理全美國政，帶領全民走出傷痛。前面2季的集數都是20集起跳，固然是要花費一些篇幅解釋美國的政經局勢、白宮如何運作（但也很不幸的，這樣的篇幅在第2季就變成缺點，淪為毫無章法的節奏），但當現實生活中川普當上了美國總統後，反而讓第3季有更清楚的焦點，就是要主角寇克曼競選連任，10集就夠了。

有趣的是，寇克曼既不是民主黨的候選人，也不是共和黨的候選人，還成為第一個獨立參選、第三選項的美國總統候選人。更有趣的是，他合作的副手紛紛跟他決裂。之前經他請託、重出江湖擔任副總統的政壇大老莫斯，反過來指責他過於溫吞、成為共和黨的候選人，角逐總統大位。第2季尾聲出現的另外一位副總統（前華盛頓市長），也決定自己去爭取民主黨的總統提命。失去了政黨資源，帶領美國度過低潮的寇克曼，真的可以用一個政治家，而非政客的身分，成功得到選民的肯定嗎？從一個臨危受命的總統，變成一位真正的民選總統？

除了競選的故事主線外，故事的支線則是Maggie Q扮演漢娜威爾斯探員，從FBI轉到中情局之後，繼續追查新一波的恐怖生化攻擊。這條支線的設定相當精采，不僅涵蓋了最新的醫學科技、也扭轉了觀眾對於恐怖攻擊的定義，連同劇中人在內，大家都以為會發生一場浩劫，但後來發現完全不是這樣、打破了以往戲劇對於恐怖攻擊的定義。真正的浩劫不是引發大量的不明死亡，而是「洗血統」。至於這場陰謀到底是什麼，留給大家自己去發現。

當然所有的戲劇都是反映現實，就是因為川普的誇張言行，但《指定倖存者第3季》更強調競選時的道德拿捏。寇克曼找來政壇資深的競選高手洛琳當他的軍師。這個行事不擇手段、什麼賤招都使得出來，永遠看著民調追逐風向的洛琳，是本季一大亮點。觀眾都覺得她沒有道德可言，卻又屢屢認為她的方法才是對的，打選戰還要顧什麼節操，不是很虛偽嗎？就因為有她的存在，才能對照出寇克曼的理想，以及又該如何拿捏、跟現實妥協。這個部分恰好可以讓台灣的觀眾，跟現在如火如荼的總統選戰，做一個很好的比對。

第3季的每一集，都大膽地觸擊美國國內所面臨的問題，從移民、醫療開支、藥物成癮、性別友善、假新聞...等，幾乎是川普抨擊過的議題，通通都拿出來講了一輪，而且寇克曼也展現了跟川普不同的立場。同時還找到民眾以紀錄片的形式，發表他們對這些議題的第一手看法。當然編劇再怎麼精明，也沒有算到川普會對中國發起貿易戰，然後演變成科技冷戰，我們可以姑且期待下一季再處理好了（如果有下一季的話）。

此外韓國翻拍的《指定倖存者》也會在7月推出，所以到時候大家不妨比一比，美韓兩國哪一個臨危受命的總統，表現比較好。或者他們也會召開G20高峰會，變成「指定倖存者宇宙」也說不定。

線上收看《指定倖存者第3季》



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