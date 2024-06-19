趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

文／妞新聞

「95後陸劇小花」趙露思新劇再加+1！和妞編輯一樣喜歡追現代愛情劇的妞妞們有福了，近期由趙露思和陳偉霆主演的戲劇《許我耀眼》舉行開機儀式，目前預計2025年開播，先來跟著妞編輯看看劇情大綱和演員陣容吧！

《許我耀眼》劇情大綱

▲《許我耀眼》預計2025年開播。（圖／許我耀眼豆瓣電影）

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《許我耀眼》改編自張悅然的小說《大喬小喬》，講述一名外表光鮮亮麗、內心卻充滿創傷的的知名電視女主持人「許妍」，為了與富二代男友「沈皓明」共組家庭一起生活，而編造了許多美麗的謊言，不料婚後卻發現彼此都對對方隱藏了不能說的秘密，在歷經一般波折後，許妍終於明白靠自己的雙手獲得的才是最真實、最持久的，展現了現代獨立女性如何突破重圍，並在在情感糾葛中擁抱幸福，最終於實現個人成長、治癒與自我救贖！

《許我耀眼》演員陣容

1.趙露思飾演許妍

▲趙露思在《許我耀眼》中飾演女主角許妍。（圖／許我耀眼豆瓣電影、IG@rooosyzh0）



趙露思在《許我耀眼》中飾演女主角「許妍」，自小就不受父母親疼愛，日漸增加的自卑感無形之中讓她養成了捏造事實的壞習慣，成年後擠進電視台工作，成了兼具外貌、實力與手段的上位「心機女主播」，和過去趙露思在《偷偷藏不住》裡飾演的甜妹「桑稚」人設大相徑庭，妞妞們一起期待露思會如何詮釋這個職場女強人的角色吧！

2.陳偉霆飾演沈皓明

▲陳偉霆飾演男主角。（圖／許我耀眼豆瓣電影、微博@William威廉陳偉霆）

由陳偉霆飾演的男主「沈皓明」是一位英俊瀟灑的富二代，腹黑、溫柔、體貼又紳士是他的代名詞，但在他成熟穩重的外表下隱藏了一顆冷漠傲慢的心，甚至為了自己的事業發展順利才選擇許妍做為妻子，甚至在許妍離開後才開始意識到她的好，且願意為了她脫下包袱，上演一場「追妻火葬場」！

3.萬鵬飾演喬琳

▲萬鵬。（圖／許我耀眼豆瓣電影、百度百科）



曾多次獲獎的女演員萬鵬演技備受肯定，在《許我耀眼》飾演趙露思的姊姊「喬琳」，個性火爆、敢說敢做，大膽的性格也讓她從小受到父母的喜愛，不料高考失利連帶影響事業的她，在一連串的波折下最終輾轉來到大城市投靠妹妹，並且會在她需要幫助時給予她支持與鼓勵，成了她不可缺少的支柱。

4.管梓淨飾演林濤

▲管梓淨。（圖／許我耀眼豆瓣電影、百度百科）

妞妞們是不是覺得這位有點眼熟呢？過去在《偷偷藏不住》中飾演嘉許哥主管「段哥」的管梓淨，在《許我耀眼》中化身成銀行職員「林濤」，同時也是喬琳的丈夫，和妻子的觀點不同，他認為平凡就是幸福，總是能以樂觀的角度看待事情，卻也成了她無法和妻子一起走下去的主因。

5.唐曉天飾演于一鳴

▲唐曉天。（圖／許我耀眼豆瓣電影、百度百科）



由唐曉天飾演的「于一鳴」在劇中是許少女高中時代心目中的男神，也是喬琳當時的暗戀對象，但沒想到男神卻被看似不起眼、卻有著強韌個性的許妍給吸引，成年後再次遇到喬林卻也只是把對方當成心上人的影子，並獨留她一人照顧因意外到來的孩子。（看來是個渣男？？）

6.魏笑飾演瑤瑤

▲魏笑。（圖／許我耀眼豆瓣電影、百度百科）

又是來自《偷偷藏不住》的熟面孔！魏笑先前就在其他劇中和趙露思合作過，兩人私底下也是好朋友，這次在《許我耀眼》中飾演瑤瑤，剪去一頭長髮、換上齊肩短髮的她看起來又更減齡了啊！

7.王伊瑤飾演孫思唯

▲王伊瑤。（圖／許我耀眼豆瓣電影、百度百科）

曾出演過《他是谁》、《贅婿之吉興高照》和《熱搜女王》等劇的王伊瑤，有著「小陳慧琳」之稱，濃眉大眼的她在本劇飾演「孫思唯」一角，妞妞們一起期待她的表現吧！

8.高榕飾演罐罐

▲高榕。（圖／許我耀眼豆瓣電影、百度百科）

飾演「罐罐」的高榕身兼演員以及主持人的角色，曾多次主持SNH48選舉會，最具代表的演藝作品是2023年播出的古裝神話劇《長相思》，在劇中飾演靜葉一角，褪下古裝服的她也難擋古典美人的氣質！

9.王雅佳飾演歡歡

▲王雅佳。（圖／許我耀眼豆瓣電影、百度百科）

王雅佳在2022年時曾參與爆火電視劇《星漢燦爛·月升滄海》，讓她小有名氣，今年還有搭檔程宇峰主演的《不知劇情也無妨》，可以說是古裝劇常見戶！在《許我耀眼》飾演職場新人「歡歡」。

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