孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐日前與經紀人持火槍夜闖信義區，繼經紀人遭警方約談到案，北市刑大、信義分局19日前往他的北投住處逮人，當場被查扣火藥、刀械，父母親孫鵬、狄鶯也皆在場。事隔半天發酵，狄鶯稍早在社群網站發文了。

▲狄鶯最新發文。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）



狄鶯在臉書引用《你若是獅子，何須炫耀》的文章，「如果你夠強，想藏都藏不住，還怕人家不知道嗎？」內容講述一位小伙子牽著價值百萬的純種藏獒外出散步，逢人便炫耀這隻狗的強壯和難以駕馭，聲稱需要四五百斤的力量才能牽住。然而，當他遇到一位禿頂老頭和他身旁一隻毛都快掉光的老狗時，小伙子的自信瞬間被挑戰。他的藏獒對著那隻老狗狂吠不止，但那老狗卻無動於衷，完全不受影響。

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▲孫安佐日前與經紀人持火槍夜闖信義區。（圖／讀者提供）



小伙子不甘心，提出讓兩隻狗互鬥，輸的一方支付賭金。他挑釁地對老頭說：「老頭，你那狗那麼大，是什麼狗啊？讓我們兩人的狗鬥一下。你的狗輸了給我五百，我的藏獒輸了給你兩千。」老頭淡然回應：「我正煩惱下個月的伙食費呢！要不要賭大一點？我的狗輸了給你五萬，你的藏獒輸了給我三萬。」小伙子聽後怒氣沖沖地同意了。

▲孫安佐被逮時，孫鵬與狄鶯也有在場。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）



兩狗交鋒不到兩分鐘，小伙子的藏獒便慘敗，躺在地上再也不敢吼叫。小伙子無奈地支付了三萬塊錢，心有不甘地問道：「大爺，你那是什麼狗？怎麼這麼猛？」老頭邊點錢邊笑著說：「我也不知道現在它算什麼狗，沒掉毛以前它叫『獅子』！」這一經歷讓小伙子哭笑不得，深刻體會到炫耀的無用。正如老子所言：「兵強則滅，木強則折。」真正有實力的人往往處於平靜祥和的狀態，保持低調才是真正的智慧所在。

狄鶯臉書全文：



日安

《你若是獅子，何須炫耀 ? 》

如果你夠強，想藏都藏不住，還怕人家不知道嗎..？

有個小伙子牽了一隻價值百萬的純種藏獒出來散步。

逢人便炫耀狗好，

人要是沒個四五百斤力量的牽都牽不住。

這時候看到路邊一個禿頂老頭，身邊還坐一隻毛都快要掉光了的狗。

他的藏獒對那狗一頓嚎叫，那老狗理都沒理藏獒。

小伙子正想要藏獒欺負一下這老頭和老狗，小伙子要 兩隻狗互鬥，輸的人就要 拿錢給對方。

小伙子說道：

老頭，你那狗那麼大，是什麼狗啊 ?

讓我們兩人的狗鬥一下 ?

你的狗輸了給我 500，我的藏獒輸了給你 2000。

老頭說：

我正再煩惱我下個月伙食費呢！

要不要賭大一點 ?

我的狗輸了給你五萬，你輸了給我三萬。

小伙子馬上生氣了：

我這隻是「純種藏獒」。

別說我沒告訴你，賭了～

兩狗交鋒沒兩分鐘，

藏獒敗了，再也不敢嚎叫。

小伙子付了三萬塊錢，郁悶至極問：

大爺，你那是什麼狗？

怎麼能這麼猛？

老頭邊點錢邊說：

我也不知道現在它算什麼狗，沒掉毛以前是叫「獅子」！

小伙子哭笑不得...

任何時候都別 輕易「炫耀」，低調，是聰明的作法！

老子有言 ：

「兵強則滅，木強則折」

任何時候都不要炫耀，保持低調。

你炫耀什麼，往往說明你缺什麼，真正擁有實力的人，往往處於平靜祥和的狀態，

就像那位老人和那條「老狗」，只是淡定從容地存在著。

你已經是獅子了，何須證明？

何須炫耀？