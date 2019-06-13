獨／收到信代表我不在了！廖文強救燒炭友　心碎嘆活著意義

▲歌手廖文強專輯及歌曲環繞「活著」主題。（圖／記者季相儒攝）

記者盧薇淩／專訪

歌手廖文強推出新專輯《活著是對命運最好的反抗》，主打歌曲《我敢活著（又怎麼會害怕死亡） 》，不管專輯概念抑或歌曲名稱，緊繞著「活著」主題，聊起刻意強調的原因，廖文強說：「前陣子突然覺得，好好活著才有意義，感覺社會上狀況很動盪，心很害怕、不安穩。」也透露有朋友曾差點因燒炭自殺過世，讓他體悟到「活著」如此基本卻非常重要。

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▲廖文強曾救回憂鬱症自殺的朋友。（圖／記者季相儒攝）

廖文強坦言，身旁罹患憂鬱症的朋友不少，時常向他訴苦，分享心底話。有些朋友在工作、感情關過不去，選擇提早離開世界，有些則是千鈞一髮之際被救回。回想大學某天，他接到一通越洋電話，是A朋友打來，請他幫忙聯繫在台灣的B朋友，一問之下才發現，B向A留了短訊，「如果收到這封信，代表我已不在這世上。」於是廖文強緊急尋找B，放下手邊工作前往B的租屋處，並在路上打給他的家人，廖文強說：「他家人到的時候，看到他燒炭暈倒，幸好後來送醫急救搶回性命，他現在過得很好。」

廖文強個性活潑開朗，許多朋友常向他吐露心事，若是憂鬱症或躁鬱症的朋友，每句話跟動作都得注意，否則會影響他們情緒，「我會很擔心他們，想辦法安慰、排解，多半是聽、理解跟幫忙，陪伴非常重要。」他之前拍攝影片時，在心裡諮商師協助之下，訪問了三位憂鬱症朋友們，聽見他們的人生故事，廖文強在一旁不停落淚，但他把故事化為歌曲，轉向鼓勵更多人。

▲廖文強看似樂觀，鮮少吐露心事。（圖／記者季相儒攝）

廖文強常用幽默帶給身旁的人快樂，雖然作為朋友的「垃圾桶」，自己的悲傷總往肚裡吞。牧羊座的他，自認情緒很極端，問他也有黑暗面嗎？他馬上說：「有～很大一塊！」他有首歌叫《喜劇人生》，把傷寫在歌裡，「我有點人來瘋，怕冷場或尷尬，想要討好大家。」除了朋友，也鮮少跟家人講心事，「我不想讓他們擔心，也覺得很多事不會更糟了，大概就這樣了。」

「我會半夜跑去公園坐在板凳上哭，就像去party的時候，大家很開心，我不想破壞氣氛，只會躲在角落。」牧羊座的他，自認情緒很極端，快樂時很吵鬧，憂鬱時也很憂鬱，不過聽到別人的悲傷故事，給了他創作靈感，「我下班就是關在房間裡，能講的都是還好的，我怕說出來會傷人，就乾脆不說了，大部分的事能自己消化。」

▲廖文強偶爾低潮時，獨自在公園大哭。（圖／記者季相儒攝）

在簽進何樂音樂以前，廖文強獨立製作音樂12年，他收過情緒低落的網友反饋，「他說他遺書都寫好，自殺很多次了，聽到我的歌救了他，這些一直都對我來說很重要。」就算寫歌無法讓他買房、賺大錢，「但有救到人，救了一條命，就覺得可以繼續做。」

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▲廖文強推出新專輯。（圖／記者季相儒攝）