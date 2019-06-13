關鍵開幹／全民抓猴「傳情鐵證」阿翔、謝忻早有曖昧？

新聞節目中心／綜合報導

諧星天團「浩角翔起」的阿翔跟謝忻的婚外曖昧傳了多時，雖然兩人打死不認，不過這次終於賴不掉了，而且情節恐將引爆婚變！「浩角翔起」的成員阿翔和女星謝忻因被周刊拍到當街激吻，婚外情震驚外界，隨著阿翔現身道歉，強調自己沒拿捏好朋友分寸，謝忻隨後也發聲明認錯：「對不起支持我的鄉親、朋友、家人」6月13日下午2點的《關鍵開幹》特報，邀請資深媒體人粘嫦鈺、資深媒體人許聖梅、資深媒體人黃敬平、資深媒體人謝國安、基隆市長林右昌一起來探討。

「浩角翔起」成員阿翔和同門師妹謝忻爆出不倫戀，被週刊直擊在大街上喇舌激吻，震驚綜藝圈，但其實阿翔和謝忻早就被媒體直擊多次密會，雖然兩人事後口徑一致，直喊對方是「好兄弟」，如今卻被激吻照狠狠打臉。不過圈內知情人士透露謝忻其實暗戀阿翔多年。

兩人本預定錄製《綜藝大集合》，但謝忻卻告假神隱，外界諸多揣測。阿翔則在師父胡瓜陪同下召開記者會，阿翔表示：「是自己沒有拿捏好分寸，「希望各界再給他一個機會」。阿翔表示，和謝忻一直以來都是很好的朋友，在失落時彼此擁抱鼓勵都有，到現在友誼都一直存在，「但自己沒拿捏好那條線」，在照片曝光後有先和謝忻彼此知會了一下，「她很抱歉，我也很抱歉」。

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／記者劉芷妤攝）

另外，交通部觀光局為推動觀光活動之產品化、特色化及在地化，促進地方觀光產業發展，從4月1日起至6月30日止獎助各直轄市及縣(市)政府推動國民旅遊，辦理春遊專案，補助方式分為自由行及團體旅遊，而在北台灣擁有最美海景的都市–基隆，更加碼推出消費優惠，希望全國觀眾一同來基隆看山、看海、品美食、觀美景。

▼關鍵開幹邀請基隆市長林右昌到節目錄影。（圖／記者劉芷妤攝）

近年的基隆，不再只有基隆夜市，除了有獨特的山海風光，在2019年更有一場熱鬧的封街遊行，6月29日海洋老鷹嘉年華華麗登場，基隆市長林右昌更親自上節目邀請雲友們一同來參加這場基隆的年度盛會。不僅封路踩街遊行外，更納入藝術創作坊、海洋文創市集、大型戶外親子劇演出，讓嘉年華延伸成系列活動，周周有亮點，有吃有玩，還可以吹海風聽音樂，讓不同時間到訪基隆的遊客，都能參與不同的節慶活動。

《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。