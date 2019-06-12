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家家法國驚遇「打野砲」　機上遇帥哥搭訕：想約會

記者蔡琛儀／台北報導

家家日前參加全球歷史最悠久的音樂盛會「法國坎城MIDEM國際唱片展」，她首次獲邀前往法國參演，並與法國文化部長里斯特會面，7日則前往巴黎「台灣之夜」專場演出，這趟浪漫之都旅程，家家也發生不少有趣的插曲，在巴黎杜樂麗花園拍MV時，竟撞見小情侶在公園長椅上「嘿咻」，家家害羞說：「我覺得好直接、好熱情、好不避諱喔！我們在場有11個人，那對情侶竟也沒關係。」

 ▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家受邀在「法國坎城MIDEM國際唱片展」演出。（圖／相信音樂提供）

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▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

家家這次受邀到坎城、巴黎2場演出，她在浪漫之都大唱《愛情恰恰》、盧廣仲的《我愛你》，家家表示：「來到法國已經有5天了，還蠻想念台灣的，而且今天是端午節，我們在塞納河畔沒有看到龍舟，也想吃看看法國甜粽或是法國南部粽，不知道在法國的唐人街有沒有粽子？」台下立刻有觀眾遞上一顆甜粽，讓家家驚喜不已，還請樂手幫忙收好這顆家鄉味，貼心的家家不忘問該位觀眾「這原本是你要吃的嗎？」沒想到觀眾表示：「是我吃剩下的。」

▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

▲家家不忘嗑美食。（圖／相信音樂提供）

工作之餘，家家也抽空看了閃閃發亮的巴黎鐵塔，少女心大噴發。說到少女心，家家在飛機上被鄰座法國帥哥搭訕，對方邀她去飛機上的酒吧喝酒，兩人小聊幾句，對方表明想跟她約會，家家人生第一次被搭訕，一方面開心但也有些害怕，趕緊跑去找經紀人求救，沒想到對方也跟上來，直到在杜拜轉機時才離去，雙方也沒互留電話，她笑說：「我沒後悔，雖然有點害怕，但有這樣的經歷也是好事。」

從法國回來後，家家繼續投入新專輯的籌備，日前搶先推出的BL網路劇《圈套》片尾曲，以及和茄子蛋合作的對唱情歌《何妨》，網路討論熱烈，近日也即將有新歌上線。

▲▼家家。（圖／相信音樂提供）

▲家家笑說她和坎城市長及法國文化部長的合照，看起來像婚禮照。（圖／相信音樂提供）

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