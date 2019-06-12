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成龍道歉老婆：不是一個好愛人　自洩冠妻姓「永遠是我錯」

記者蔡琛儀／台北報導

「影壇大哥」成龍推出睽違17年的新專輯《我還是成龍》，今（12日）舉辦發片記者會，專輯中收錄的歌曲，是成龍的心內話、自己的故事，有送給老婆林鳳嬌、也有送給兒子房祖名的歌。

▲成龍《我還是成龍》專輯&黑膠唱片全球記者發佈會。（圖／記者林敬旻攝）

▲成龍推出睽違17年的新專輯《我還是成龍》專輯&黑膠唱片。（圖／記者林敬旻攝）

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《謝謝一輩子》由周杰倫譜曲，是寫給林鳳嬌的，「我從來不是一個好愛人，但或許我有一些好的時候，這些時刻被她看到了，可以抵銷掉許多的不好，我們一路走到現在，一定是我付出的少，她付出的多，這輩子能遇到她，是我最大的福氣。」

兩人結褵多年，他笑說自己在家地位最低，老婆都叫他「林陳港生」，他叫老婆「林陳鳳嬌」，意指怎麼樣老婆都是最大的，且他也跟林鳳嬌說，她永遠都沒有錯，「在家她打破碗，我就立刻衝去道歉，她永遠不會錯，只會是我錯，都我道歉，在家裡就不會吵架了。」

這首歌是他秘送給老婆的禮物，他讓林鳳嬌試聽時偷偷躲在一旁，看著老婆聽到掉淚才現身，但酷酷的林鳳嬌只低著頭說：「謝謝，好聽好聽。」不過大哥也有吃味的時候，他表示每次自己回到家，林鳳嬌的反應都很平淡，但只要寶貝兒子房祖名一回家，林鳳嬌就會立刻熱情飛奔迎接兒子。

▲成龍《我還是成龍》專輯&黑膠唱片全球記者發佈會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼成龍耳機電線糗打結（圖／記者林敬旻攝）

▲成龍《我還是成龍》專輯&黑膠唱片全球記者發佈會。（圖／記者林敬旻攝）

今天記者會上，除了曾寶儀擔任主持人，成龍好友周華健也驚喜現身，兩人在台上打打鬧鬧，周華健送上一支麥牌掛著兩人合照的麥克風，但被成龍發現跟自己手上拿的麥克風一樣，打趣說要把麥克風丟在地上。今記者會也發生小插曲，他一上台就發現耳機線打結，認真在台上把結解開，相當逗趣，還跪在地上。

▲成龍《我還是成龍》專輯&黑膠唱片全球記者發佈會，周華健友情站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲周華健友情站台，和成龍在台上打打鬧鬧。（圖／記者林敬旻攝）

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成龍, 林鳳嬌, 周華健, 曾寶儀

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