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MIB星際戰警重啟！看「ETtoday看電影」直播送超狂電影周邊

娛樂中心／綜合報導

從1997年至今，系列電影《MIB星際戰警》推出第四集外傳電影《MIB星際戰警：跨國行動》，大家熟悉的黑衣探員回來了！本周「ETtoday看電影」直播將帶大家回顧星際戰警，看直播回答問題，還有機會獲得超猛的電影周邊商品。6/12下午5點，請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App。

《MIB星際戰警：跨國行動》劇照。（圖／索尼影業提供）

《MIB星際戰警：跨國行動》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲《MIB星際戰警：跨國行動》劇照。（圖／索尼影業提供）

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電影《MIB星際戰警：跨國行動》中，H探員(克里斯漢斯沃 飾演)與M探員(泰莎湯普森 飾演)在看似平常捍衛地球免於外星人威脅的任務中，竟意外發現有敵人的魔爪已滲入MIB總部，引起前所未見的巨大危機⋯這一次，為了維護MIB的使命，兩位探員將潛入世界各地，聯手突破重重挑戰才能解開真相、拯救一切回歸秩序！

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲▼第五季《黑鏡》上線。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲第五季《黑鏡》上線。（圖／甲上娛樂提供）

近期超夯劇集將HBO影集《核爆家園》（CHERNOBYL）與NETFLIX影集《黑鏡》第五季。《核爆家園》內容以有史以來最為嚴重的人為事故作為背景，敘述在1986年所發生的核電廠意外，以及那些為了拯救陷入浩劫的歐洲而不惜犧牲自我的人們所寫下的動人故事。《黑鏡》一直以來的警世寓言，傳達人與科技之間的拉扯，第五季也帶來全新的三個故事，分別探討交友App、Uber、AI人工智慧等看不見的隱憂。

屁孩汪被馬麻禁止坐葛格頭！　改用踩的...網笑：皮到無極限

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