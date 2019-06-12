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吊點滴也要吃！首爾必去新村「站著吃烤肉」台灣也開店啦

PEKO の Simple Life PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

 文／PEKO

說到南韓首爾「新村」必吃美食，10個人會有8個人會提到「新村站著吃烤肉」，這家韓國烤肉主打韓國牛肉（但不是指韓牛）、平價份量大，老饕級的顧客都知道要自己先準備好白飯和泡菜，第一次到首爾自由行跟陳小妹還有小魚夫妻檔相約前往，看到一群人圍著燒桶子烤肉，對於我們這些台北人真的是新鮮又有趣，吃到一半還看到有人吊著點滴也要排隊吃，只能說美食的魅力真的無法擋啊！

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

而目前天大的好消息，就是「新村站著吃烤肉」來台灣開店啦！台灣一號店就位於信義區，鄰近捷運市政府站4號出口，永吉路旁邊。試營運期間每晚20:00至22:00來店有請喝燒酒的活動。先把店家資訊附上給大家。

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▲海外唯一分店！新村站著吃烤肉6/5試營運　每份橫膈膜390元。（圖／記者黃士原攝）

（圖／記者黃士原攝）

新村站著吃烤肉 台灣台北店
地址：台北市忠孝東路五段159號
試營運營業時間：11:30-凌晨02:00（賣完提早收）

說說它在南韓的熱度，之前去首爾自由行，朋友大力推薦這家隱身在小巷子裡的「新村站著吃烤肉」，說是多好吃，就算要花時間排隊都甘願。

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

如同店名，店內沒有桌椅，只有汽油桶，也沒有冷氣，所以「站著吃烤肉」不太適合有貴婦病、王子病以及香香公主型的顧客。包包的部分，「站著吃烤肉」有提供木頭架子可以放包包，但因為是開放式，所以很容易沾附味道。

新村站著吃烤肉菜單

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

雖然標示著一人份15.000W，但韓國烤肉店通常都是一次要點兩人份才開鍋，這裡也不例外，一進門姨母就會問人數，肉的份數就是直接算人頭。

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

這家店也沒有要跟你慢慢來的意思，肉送上直接通通倒在烤架上。姨母以飛快的速度分剪肉片，讓還在整理包包、外套的我們完全來不及拍。

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

接著姨母就會退場，烤肉的火侯需自己控制。因為它的牛肉是醃製過的，肉質很嫩，是排骨的部位。雖一旁有附醬料，但其實不用沾醬，單吃就十分美味。

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

店裡是沒有提供白飯、泡菜的，若需要請自備。自備也很方便，因為從新村站7號口出來直走，就會經過一間CU便利商店，想買啥都有，不過要記得結帳後不要直接離開。因為「白飯需要微波加熱～」（務必記得哦！）

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

PEKO那時候到CU發現泡菜賣完了，只剩白飯，所以只買了白飯來搭牛肉，天曉得如果有泡菜加持一定更讚！

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

吃到一半，往窗外一看，這畫面也太驚人！我說這位大哥您會不會太誇張，都吊點滴了還要吃烤肉，可見這家店的魅力之大啊！

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

店裡只提供牛肉、啤酒、燒酒、汽水以及免費的冰水，白飯、泡菜等配料都請自備。因為沒有座位，大家都是吃完就離開，所以其實不用排太久，但食材賣完會提早打烊，建議大家還是挑白天前往。

另外韓國是使用炭火烤，碳烤煙味十分濃郁，如果後續還有行程，建議多帶件衣服替換。

▲新村站著吃烤肉。（圖／PEKO提供）

新村站著吃烤肉
電話：(02)716-2520
地址：首爾特別市麻浦區老姑山洞109-69番地
交通：地鐵新村站7號口出來直走經過兩個路口過馬路，上一個斜坡就到了。
營業時間：12:00~20:30

（以上圖片皆由PEKO授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

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關鍵字

新村, 烤肉, 韓式烤肉, 日韓風

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