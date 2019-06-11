呂薔巴黎演出狂遇衰事！　飯店警報大響..穿睡衣被疏散到街頭

記者盧薇淩／台北報導

呂薔今年榮獲文化部影視及流行音樂產業局的官方首肯，在大京藝術的執行安排下，第一次正式前往歐洲法國進行巡迴演出。由於出發前呂薔被工作人員告知，要小心扒手和陌生人的禮物，太過小心的她竟自斷桃花，抵達坎城第一晚，呂薔與其他男性工作人員在法式餐廳用餐，用餐完畢結帳後，男服務生獻上一朵玫瑰花給她，她誤以為這是要跟她索費，就率性用英文直接回答：「不，謝謝！」轉頭拒絕走人，留下一臉錯愕的服務生。





▲呂薔到巴黎演出。（圖／avex taiwan ）

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服務生無奈跟經紀人表示：「這是我特別送給她的！」讓現場眾人啼笑皆非，呂薔得知實情後，直呼可惜，大喊：「是誰害我少了一次艷遇？」隔天，前往市集時，為了補強接下來的桃花運，買一朵橘紅色的長梗玫瑰花漫步街頭。

坎城演出結束後，一行人前往巴黎，降落奧利機場後便開始曲折連連，先是呂薔的行李箱被摔到輪子壞掉之外，整個行李箱也打不開，最後靠著強行破壞行李箱，才取出演出與拍攝服裝。下榻飯店也因房間尚未在正常時間準備好，延後入住時間4小時，然後隔天早上更因整家飯店的警報器巨響，早上九點半身穿睡衣的呂薔，與全體工作人員被疏散到大街上，在攝氏14度下苦等快一小時，簡直一波三折。

▲呂薔買玫瑰走在街頭。（圖／avex taiwan ）

為了這次法國巡迴演出，呂薔協同新生代樂團JADE重新準備表演內容，把出道以來的三張專輯集大成，融入自己的代表歌曲外，也大秀她泰雅族的音樂精神。她身穿一襲白色不規則剪裁的高衩洋裝，搭配金色高跟鞋大秀白皙美腿，一開場就以《I Like It》和《滿出來》作為開場，她帶有靈魂與魅力的唱腔，開唱時還引起一大群海鷗朝向舞台的天空飛過來，連呂薔都笑說：「在蔚藍海岸旁演出，看著一群歐洲人喜歡我的演出，連一大群海鷗都襯著水藍藍的天空飛起，我真的感動到說不出話來。」