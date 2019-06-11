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C.T.O六人戀愛經驗公開！　遠距離淡掉「分手原因曝光」

記者盧薇淩／台北報導

環球音樂攜手天王羅志祥共同打造實力派偶像組合C.T.O，去年夏天寫下出道4個月征服國際舞台、登上亞洲音樂節Asia Song Festival的好成績，11日官方社群宣佈將推出最新數位單曲《LOVE YOU》，也是繼首張同名專輯《C.T.O》發行一年之後再度出擊。

▲▼C.T.O分享戀愛經驗 。（圖／環球提供）

▲C.T.O分享戀愛經驗 。（圖／環球提供）

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搶先在暑假前推出全新數位單曲《LOVE YOU》，由紀佳松製作，歌曲結合吉他與電子樂器元素，以清新抓耳的旋律，打造C.T.O獨有的夏日清新暖男魅力，這次在歌曲中流露出戀愛時的男孩樣貌，他們也紛紛透露在感情裡的自己，仕偉、梓鑫，及年紀最小的振緯在感情裡屬於純愛派，還沒有真正的好好談場戀愛。

薛恩吐露曾因遠距離而分手；宇慶則是因相處時間少了而淡掉；而在團體裡很會照顧人像大哥哥的梓寧，過往的感情都是因為聚少離多而分開，「紳士型」的他都是好聚好散。6個團員坦言也好想談場夏日戀愛，雖然公司沒有嚴訂禁愛令，但他們全心投入工作，同住男子宿舍的C.T.O笑說，團員們就是彼此間最好的生活伴侶。

▲▼C.T.O分享戀愛經驗 。（圖／環球提供）

▲C.T.O推出新歌。（圖／環球提供）
 
《LOVE YOU》唱出愛戀中的甜蜜，也唱出對於逝去愛情的祝福，不管能不能在一起，愛就是為你付出、為你守候，6個成員在全新《LOVE YOU》單曲中，各自展現屬於自己的帥氣與浪漫，粉絲們將可以透過這首單曲，更加認識這幾個暖暖的大男孩。

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