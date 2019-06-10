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王陽明海邊低頭撿垃圾！　蔡詩芸「寵夫舉動」閃翻

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王陽明和蔡詩芸結婚3年多，感情仍如一對熱情情侶，小倆口婚後還參與海龜保育活動，3年來已經拯救4000多顆海龜蛋。他從熱愛海洋到關心海灘生態，特別在世界海洋日（8日）號召動員到萬里淨灘，愛妻這次雖然沒有參與，隔空聲援的舉動閃瞎網友。

▲▼王陽明淨灘。（圖／翻攝自臉書／王陽明） 

▲王陽明、蔡詩芸號召淨灘活動，吸引不少志願者一同參加。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

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王陽明率領一群好友和志願者，包括大小朋友共同到萬里海邊淨灘，短短1個小時內就清了數十袋垃圾，龐大的垃圾量令人驚訝，貼文寫道：「為了保護海洋世界，保護我們的環境，大家只需要做一點點就會有幫助，少用一次性的塑料、不要亂丟垃圾 ……。」他的老婆蔡詩芸無法一同前來，但見到老婆一傳謝謝表情符號，立刻愛心回應，隔空互動相當貼心。

▲▼王陽明淨灘。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

▲王陽明淨灘動員好友和志願者，大家埋頭撿垃圾。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

▲▼王陽明淨灘。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

▲短短1小時多就撿出龐大的垃圾量，令眾多網友心驚。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

▲▼王陽明淨灘，蔡詩芸隔空聲援。（圖／翻攝自IG／王陽明、蔡詩芸）

▲蔡詩芸因故無法參加，寵夫王陽明隔空聲援。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

▲▼蔡詩芸發文聲援王陽明淨灘，老公回應3顆愛心放閃。（圖／翻攝自IG／蔡詩芸）

▲蔡詩芸發文聲援王陽明淨灘，老公回應3顆愛心放閃。（圖／翻攝自IG／蔡詩芸）

夫妻倆曬出海灘垃圾照，讓網友感觸良多，其中有參加者感慨回應：「那天短短的時間，就撿了三袋垃圾，越撿越難過……。」王陽明放下明星身段埋頭撿垃圾，加上還有小朋友加入淨灘的照片，令不少網友呼應「下一次是什麼時候，我要參加」、「超具意義」、「海洋需要大家來守護。」

▲▼王陽明淨灘。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

▲王陽明淨灘活動，大小朋友都來參加。（圖／翻攝自臉書／王陽明）

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