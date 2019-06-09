16歲「AKB救世主」親吻床照外洩！　爆秘戀同班同學…粉絲全崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像女團人才輩出，曾掀起高人氣的「AKB48」近年是非不斷，姐妹團NGT48爆發團員霸凌停止活動，對手團「乃木坂46」逆勢崛起。此時16歲的矢作萌夏被視為「AKB救世主」，不料近日被爆料在學校有男朋友，擊碎了大批粉絲的心。

▲16歲矢作萌夏被封為「AKB救世主」，不料被爆秘戀同班同學。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

據日媒《週刊文春》報導，矢作萌夏於2018年5月登台出道，憑著小惡魔氣質火速掀起高人氣，被看好成為AKB48下一個世代的王牌成員，因此有「AKB救世主」的封號。不過她被爆出有男友，對象是同一所私立高中的同班同學A，男方外型激似竹內涼真。

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▲▼矢作萌夏被爆和男友迪士尼約會，她澄清是巧遇拍合照。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

矢作萌夏和男友是在1年前在補習班相識，直升的她對考試入學的A同學一見鍾情，因此主動接近，兩人的關係全校盡知。有學生透露，她和男友常在學校裡一起買東西，交往一事連老師都知情，男友也坦承「去過她家」。她和男友在迪士尼的約會合照，以及在自修室頭靠肩的親密身影，都被一一公開。

面對粉絲震驚，矢作萌夏火速發聲反擊，「全都不是事實！」她表示迪士尼樂園是去年（2018）和同班女生共5人一起去的，當時碰到和家人一起來的A同學，才會一起拍合照，「他是我很常說話的朋友之一，並不是男朋友，也是同班同學。」

▲網路瘋傳矢作萌夏和男友親密照。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲疑似矢作萌夏和男同學親吻照外流日網，讓粉絲崩潰。（圖／翻攝自推特）

▲Line對話截圖瘋傳，疑似是矢作萌夏和男友對話「把我拍可愛點。」（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）



儘管矢作萌夏發文澄清，馬上有同校學生留言「不能說謊。」緊接著網路上出現更多親密照，包括被A同學背在身上，以及耳邊親吻、疑似床上自拍，更被爆料兩人到大江戶溫泉過夜約會，還有Line對話「把我拍可愛點」接連外流。她被網友質疑「好朋友還這樣抱在一起，都曝光了」，對此再度強調週刊、網路上刊登的照片全是捏造的，風波持續延燒中。

▲矢作萌夏否認戀情，被一名自稱同校學生吐槽「全校都知道耶。」（圖／翻攝自日網）

▲▼矢作萌夏2度發文，透露網路上的照片全屬捏造。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）