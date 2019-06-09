ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

16歲「AKB救世主」親吻床照外洩！　爆秘戀同班同學…粉絲全崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像女團人才輩出，曾掀起高人氣的「AKB48」近年是非不斷，姐妹團NGT48爆發團員霸凌停止活動，對手團「乃木坂46」逆勢崛起。此時16歲的矢作萌夏被視為「AKB救世主」，不料近日被爆料在學校有男朋友，擊碎了大批粉絲的心。

▲▼16歲矢作萌夏被封為「AKB救世主」，不料被爆秘戀同班同學。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲16歲矢作萌夏被封為「AKB救世主」，不料被爆秘戀同班同學。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

據日媒《週刊文春》報導，矢作萌夏於2018年5月登台出道，憑著小惡魔氣質火速掀起高人氣，被看好成為AKB48下一個世代的王牌成員，因此有「AKB救世主」的封號。不過她被爆出有男友，對象是同一所私立高中的同班同學A，男方外型激似竹內涼真。

請繼續往下閱讀...

▲▼矢作萌夏被爆和男友迪士尼約會，她澄清是巧遇拍合照。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲▼矢作萌夏被爆和男友迪士尼約會，她澄清是巧遇拍合照。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲▼16歲矢作萌夏被封為「AKB救世主」，不料被爆秘戀同班同學。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

矢作萌夏和男友是在1年前在補習班相識，直升的她對考試入學的A同學一見鍾情，因此主動接近，兩人的關係全校盡知。有學生透露，她和男友常在學校裡一起買東西，交往一事連老師都知情，男友也坦承「去過她家」。她和男友在迪士尼的約會合照，以及在自修室頭靠肩的親密身影，都被一一公開。

面對粉絲震驚，矢作萌夏火速發聲反擊，「全都不是事實！」她表示迪士尼樂園是去年（2018）和同班女生共5人一起去的，當時碰到和家人一起來的A同學，才會一起拍合照，「他是我很常說話的朋友之一，並不是男朋友，也是同班同學。」

▲矢作萌夏否認戀情，被不明人士外洩親密照。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲網路瘋傳矢作萌夏和男友親密照。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲▼矢作萌夏否認和A同學是戀人，疑似耳邊親吻照卻在日網外洩。（圖／翻攝自推特）

▲疑似矢作萌夏和男同學親吻照外流日網，讓粉絲崩潰。（圖／翻攝自推特）

▲Line對話截圖瘋傳，疑似是矢作萌夏和男友對話「把我拍可愛點。」（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲Line對話截圖瘋傳，疑似是矢作萌夏和男友對話「把我拍可愛點。」（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

儘管矢作萌夏發文澄清，馬上有同校學生留言「不能說謊。」緊接著網路上出現更多親密照，包括被A同學背在身上，以及耳邊親吻、疑似床上自拍，更被爆料兩人到大江戶溫泉過夜約會，還有Line對話「把我拍可愛點」接連外流。她被網友質疑「好朋友還這樣抱在一起，都曝光了」，對此再度強調週刊、網路上刊登的照片全是捏造的，風波持續延燒中。

▲▼16歲矢作萌夏被封為「AKB救世主」，不料被爆秘戀同班同學。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲矢作萌夏否認戀情，被一名自稱同校學生吐槽「全校都知道耶。」（圖／翻攝自日網）

▲▼16歲矢作萌夏被封為「AKB救世主」，不料被爆秘戀同班同學。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲▼矢作萌夏2度發文，透露網路上的照片全屬捏造。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

▲▼16歲矢作萌夏被封為「AKB救世主」，不料被爆秘戀同班同學。（圖／翻攝自推特／矢作萌夏）

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

AKB48, AKB, 矢作萌夏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人
  2. 馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演
  3. 再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢
  4. Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天
  5. 獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　
  6. 蔣勁夫家暴女友7月後現身夜店！　嗨當DJ「一笑擠出嘴邊肉」網嘆：自暴自棄
  7. Swedish House Mafia亞洲首場「表演前6小時突放鳥」 Ultra Korea壓軸開天窗
  8. 包偉銘兒甩車禍官司首亮相　曝國小遭同學霸凌...「爸拿皮帶抽打」
  9. 藍又時聲帶發炎腫脹！　硬開演唱會飆《有一種悲傷》
  10. 崔敏煥「開球甩兒子」道歉了　親吻小孩：我比任何人愛他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366