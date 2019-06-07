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人妻後藤真希偷吃前男友…小王丈夫互告！　不倫官司打半年結果出爐

記者陳芊秀／綜合報導

日本前「早安少女組」人氣成員後藤真希被爆不倫戀，和前男友約平價飯店開房，導致丈夫和小王告上法院，隨後以親筆信向大眾謝罪。這場不倫官司已於本月5日和解成立，不過演藝事業在醜聞曝光後，已經陷入停擺狀態。

▲後藤真希懷孕9月，28日PO文喊肚子超痛，似乎快要生啦！（圖／翻攝自日網）

▲後藤真希出軌前男友，約平價飯店開房被抓包。（圖／翻攝自日網）

據日媒《週刊文春》報導，後藤真希坦承和前男友發生2次肉體關係，丈夫A氏氣得告小王賠償330萬日幣（約台幣萬元）。不過小王提出LINE私訊，反控婚姻已經出現裂痕，因此不認為侵犯對方權利，知情人士透露，雙方最後決定和解，條件是「互相不要求金錢賠償」，這場持續半年的官司終於落幕。

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▲▼後藤真希不倫LINE對話流出。（圖／翻攝自推特）

▲丈夫和小王告上法院，後藤真希不倫LINE對話被公開，遭踢爆婚姻出現裂痕。（圖／翻攝自推特）

▲▼後藤真希親筆信為不倫行為謝罪。（圖／翻攝自部落格／後藤真希）

▲後藤真希親筆信為不倫行為謝罪，身為母親的形象受到影響。（圖／翻攝自部落格／後藤真希）

後藤真希從女團人氣成員，到轉型成為媽媽藝人，凍齡外型受到男女粉絲喜愛。自從她被爆不倫醜聞，影響到身為母親的形象，3月13日之後就沒有再更新官方部落格，工作也全都掛零。不過官司結束之後，她向身邊人表達「想要從頭開始」，能否重返娛樂圈仍持續受到考驗。

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