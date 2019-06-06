AKIRA前女友是長澤雅美！　熱戀2個月分手…網爆「為了林志玲」

記者陳芊秀／綜合報導

44歲「台灣第一名模林志玲」閃婚AKIRA，兩人秘戀半年感情修成正果，喜訊讓娛樂圈又驚又喜。她和言承旭情纏17年，又曾和「馬桶小開」邱士楷傳戀情，出道以來緋聞極少，同時AKIRA雖然也鮮少緋聞，不過，老公火速被挖出前女友是長澤雅美。

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▲AKIRA情史被起底，前女友是長澤雅美。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA、長澤雅美）

AKIRA出道多年，更從歌壇跨界拍電影、電視劇，和娛樂圈眾多女星相識，但是讓日媒深感意外的是，外表帥氣，又帶狂野氣質的他，緋聞對象極少。據悉，他2011年4月被拍到和長澤雅美交往，當時1週1次到女友香閨過夜，隔天直接出門去工作，這段戀情僅維持2個月就破局，盛傳原因是女方太忙、無意結婚，他也表示「再這樣下去不可能了」，不過2011年和大7歲的林志玲合作舞台劇《赤壁～愛》相識，如今閃電結婚，也引起八卦媒體推測，是因為林志玲所以甩了長澤雅美。

除了長澤雅美，AKIRA另一個緋聞對象是剛力彩芽，但僅止於傳言。他2018年7月上節目時，公開過國中時女友的長相，前女友大方露臉掀起日網轟動，他當時也表達想結婚的心情：「這幾年EXILE的成員都陸續結婚了，我想我也該……不得不考慮了。」

▲AKIRA公開國中前女友，女方還大方露臉受訪。（圖／翻攝自推特）

林志玲過去和言承旭情纏17年之久，多次分分合合叫外界霧裡看花。她2017年被大陸娛樂博主「娛姬小妖」爆料，去日本鹿兒島工作，卻被發現現身東京，並且和助理分開行動，當時眾人推測是秘會言承旭，如今反被猜對象是AKIRA。