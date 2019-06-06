最年輕導師！李榮浩加入《好聲音》　導演狂讚：橫空出世的天才

記者盧薇淩／台北報導

大陸節目《中國好聲音》將於2019年7月再度回歸，近日官方公布了第三位導師人選，由歌手李榮浩擔任導師，成為節目史上最年輕的創作人導師，將與王力宏、那英一起擔任導師。

▲李榮浩將加入《中國好聲音》當導師。（圖／記者黃克翔攝）

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2014年5月20日，李榮浩憑專輯《模特》入圍第25屆金曲獎最佳國語男歌手、最佳新人、最佳專輯制作人、最佳國語專輯、最佳作詞人五項提名，並最終獲得最佳新人獎，成為大陸歌手獲得該獎項的第一人，實現了從制作人到歌手的成功轉型。

在《中國好聲音》總導演金磊看來，邀請李榮浩來擔任導師，是因為他是數字化個性時代裡，中國流行音樂的標杆：「他是一個橫空出世的天才型的創作人，我覺得他最大的一個特點就是他很中國。他所有的作品都是看似風平浪靜，實則波濤洶湧。」直讚李榮浩的作品充分表達出中國當代年輕人的生活態度和價值觀。

▲節目導演對李榮浩讚譽有佳。（圖／記者季相儒攝）

在第二季《中國新歌聲》中，李榮浩曾受導師陳奕迅的邀請，為其戰隊成員張澤幫唱。對於此次李榮浩的正式加盟，金磊也表達了極高的期待：「目前我特別期待李榮浩和王力宏的碰撞，因為他們代表了兩代音樂人，而且都對情歌有著自己非常獨到的表達。大家一開始聽到李榮浩的作品，就感覺它不是你想像中的那種熟悉的抒情，也不是很濃烈的搖滾。它不是

你曾經熟悉的任何一種風格，他非常新。」

那英也非常欣賞李榮浩，李榮浩曾經擔任過她作品的製作人，私底下也很熟。據了解，剛剛走馬上任的李榮浩導師將於6月10日正式「打卡營業」，在北京鳥巢開啟好聲音大篷車試音之旅。