林舒語「還沒斷奶」帶兒出國　一吐背後原因網讚：好媳婦

記者李欣容／台北報導

女星林舒語今年2月生下第二胎「圈圈」，兒子已經快要4個月，很少哭鬧讓她崩潰，回家兩週直接睡過夜，這週她更安排日本行程，帶媽媽、婆婆出去玩，雖然一開始很想生女兒，但小兒子可愛程度破表，讓她心滿意足，但也不排斥「再生一胎」。

▲林舒語今年2月生下小兒子圈圈。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

林舒語晉升2寶媽，因為老公常出差，她很常面對「一打二」的狀況，但就算這樣，她還是會盡量帶小朋友外出，「不然關在家太可憐了，哥哥現在還有點不知道怎麼跟他玩，就是幫我塞塞奶嘴，然後跳舞唱歌逗弟弟笑。」

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▲林舒語大兒子多多還不知道怎麼跟還是嬰兒的弟弟玩。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

近來她帶孩子出國，被問到怎麼會這麼「想不開」，她笑說，「母親節我媽媽說比較想出去玩，所以就安排休假帶媽媽、婆婆去日本走走，因為我現在也還在餵母奶，不帶孩子還要花時間擠奶，帶了可以直接餵也方便，而且小小一隻揹巾推車都很方便呀，如果不帶我會太想小孩。」

▲林舒語有空就會帶孩子們出門 。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

圈圈完全是天使寶寶來著，很少哭鬧，只有肚子餓或想睡覺時會哀兩聲，「我很驚訝圈圈目前完全沒有讓我崩潰過，回家兩週睡過夜，而且聽哭聲就知道是餓還是想睡，基本上一哭可以馬上知道哄成功。」

林舒語當初很想生女兒，但最近夜深時刻，看著兩個孩子熟睡的小臉，她也覺得幸福、知足，「但如果真的有女兒想再加入我們家也不排斥！」

▲林舒語不排斥再生一胎。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）