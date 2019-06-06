ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林舒語「還沒斷奶」帶兒出國　一吐背後原因網讚：好媳婦

記者李欣容／台北報導

女星林舒語今年2月生下第二胎「圈圈」，兒子已經快要4個月，很少哭鬧讓她崩潰，回家兩週直接睡過夜，這週她更安排日本行程，帶媽媽、婆婆出去玩，雖然一開始很想生女兒，但小兒子可愛程度破表，讓她心滿意足，但也不排斥「再生一胎」。

▲▼ 林舒語 。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語今年2月生下小兒子圈圈。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

林舒語晉升2寶媽，因為老公常出差，她很常面對「一打二」的狀況，但就算這樣，她還是會盡量帶小朋友外出，「不然關在家太可憐了，哥哥現在還有點不知道怎麼跟他玩，就是幫我塞塞奶嘴，然後跳舞唱歌逗弟弟笑。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 林舒語 。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語大兒子多多還不知道怎麼跟還是嬰兒的弟弟玩。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

近來她帶孩子出國，被問到怎麼會這麼「想不開」，她笑說，「母親節我媽媽說比較想出去玩，所以就安排休假帶媽媽、婆婆去日本走走，因為我現在也還在餵母奶，不帶孩子還要花時間擠奶，帶了可以直接餵也方便，而且小小一隻揹巾推車都很方便呀，如果不帶我會太想小孩。」

▲▼ 林舒語 。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語有空就會帶孩子們出門 。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

圈圈完全是天使寶寶來著，很少哭鬧，只有肚子餓或想睡覺時會哀兩聲，「我很驚訝圈圈目前完全沒有讓我崩潰過，回家兩週睡過夜，而且聽哭聲就知道是餓還是想睡，基本上一哭可以馬上知道哄成功。」

林舒語當初很想生女兒，但最近夜深時刻，看著兩個孩子熟睡的小臉，她也覺得幸福、知足，「但如果真的有女兒想再加入我們家也不排斥！」

▲▼ 林舒語 。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語不排斥再生一胎。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

推薦閱讀

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G

阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林舒語

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林舒語「還沒斷奶」帶兒出國　一吐背後原因網讚：好媳婦
  2. 甲板上女子尖叫被丟入海！郵輪挾持、性侵驚悚出航
  3. 《大學生了沒》名牌藏「秘密群組潛規則」　何美曝神級男班底內幕
  4. 【X戰警20年】新舊變種人比較！「金鋼狼唯一休傑克曼」導演：年輕版原本是他
  5. 徐正溪《鳳弈》撩暈何泓姍　霸氣柱咚：做我的女人吧
  6. 導演發飆「把衣服脫掉」女星轉身落淚脫了　小鐘目睹超尷尬：好像逼良
  7. 瘋電影／寵物當家2　強大的心是最大的武器
  8. 《大時代》小三黃瑄太囂張　阿西化身道士「收了狐狸精」
  9. 金曲30／李榮浩隔5年「搶男歌手！」　對戰4人超強勁敵
  10. 陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366