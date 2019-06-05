眾量級Andy被出賣「床上半裸片」！　笑吐超騷2句話…網崩潰：到底看了什麼

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成，常想出各種奇特點子互整，有趣的互動成為網友焦點。家寧5日也再度出賣Andy，PO出對方半裸躺在床上拍的影片，崩壞內容讓粉絲全都笑瘋，也引起熱烈評論「辣眼睛」、「到底看了什麼」！

▲Andy、家寧常常開玩笑互整。（圖／翻攝自眾量級CROWD Instagram）

影片中，Andy裸著上身躺在床上，雖然蓋著被子，仍小露肩膀和鎖骨，但更引人注目的是他的臉，因為使用了特殊的美妝濾鏡，不只讓看起來多了一層濃妝，還加上蝴蝶結髮帶、眼鏡，連聲音都變得特別嬌媚。配合音樂，Andy搞笑嬌喊：「今天我最騷，沒有人比我更騷。」還不時穿插「嗯～」的聲音，媚態十足。

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▲Andy拍攝嫵媚搔首弄姿的影片，被家寧上傳。（圖／翻攝自眾量級CROWD Instagram）

趁著Andy不備，家寧偷偷把這段影片上傳到眾量級Instagram，並問大家：「這樣夠燒嗎？趁Andy不注意就放上來了！你們有什麼想對他說的，我等會幫你們轉達～」粉絲則紛紛崩潰留言「OMG我的眼睛看到了什麼」、「好欠揍」、「對不起我拳頭硬了」、「差點摔手機」，卻也成功地讓許多人笑翻。