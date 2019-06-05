見女友詭異電話、訊息變多　男歌手事後慘淪「小王」

記者蔡琛儀／台北報導

李建軒新歌《那個誰》講述「工具人」心聲，也是他的親身經歷，當時李建軒和對方迅速墜入情網，無意間發現對方常有電話和訊息，原本以為是前任的糾纏，沒想到最後發現自己才是第三者，因此他將這段故事寫成歌曲，希望藉《那個誰》唱出所有「備胎」心聲。

▲▼李建軒。（圖／邦寧傳播提供）

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大家訝異他也曾當過備胎、小王，李建軒苦笑說：「這是每個人都有機會遇到的事情，當局者迷，只希望大家聽了我的歌，更有智慧去面對感情中的一切，不管是抽離或放下，都還是正能量、直挺挺地接受，邁向屬於自己的未來。」

李建軒在MV中慘遭大雨襲身，為了呈現歌曲中「備胎」的主題，李建軒在導演安排下，在半夜的台北市接受水車的「洗禮」，拍攝被無情大雨澆灌的情傷畫面，他形容一開拍瞬間從頭到腳淋成落湯雞，「還好是安排在最後一場戲，不然全身打濕了，妝髮得從頭再來！」他更為這場戲淋了快10次大雨，雖然天氣炎熱，但是超強水柱打來仍讓他感冷到打顫。

▲▼李建軒在MV中慘遭大雨襲身。（圖／邦寧傳播提供）

李建軒近期接連推出《全部都是你》、《那個誰》單曲，每個月上線1首新歌，到年底正式發行第二張創作專輯，他還在《那個誰》單曲主視覺中難得脫了，背肌上更打上「標籤」，象徵在戀情中沒有「正名」只有「編號」，不過只是個無關痛癢的「那個誰」、「工具人」。