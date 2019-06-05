ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

見女友詭異電話、訊息變多　男歌手事後慘淪「小王」

記者蔡琛儀／台北報導

李建軒新歌《那個誰》講述「工具人」心聲，也是他的親身經歷，當時李建軒和對方迅速墜入情網，無意間發現對方常有電話和訊息，原本以為是前任的糾纏，沒想到最後發現自己才是第三者，因此他將這段故事寫成歌曲，希望藉《那個誰》唱出所有「備胎」心聲。

▲▼李建軒。（圖／邦寧傳播提供）

▲▼李建軒。（圖／邦寧傳播提供）

▲▼李建軒。（圖／邦寧傳播提供）

請繼續往下閱讀...

大家訝異他也曾當過備胎、小王，李建軒苦笑說：「這是每個人都有機會遇到的事情，當局者迷，只希望大家聽了我的歌，更有智慧去面對感情中的一切，不管是抽離或放下，都還是正能量、直挺挺地接受，邁向屬於自己的未來。」

李建軒在MV中慘遭大雨襲身，為了呈現歌曲中「備胎」的主題，李建軒在導演安排下，在半夜的台北市接受水車的「洗禮」，拍攝被無情大雨澆灌的情傷畫面，他形容一開拍瞬間從頭到腳淋成落湯雞，「還好是安排在最後一場戲，不然全身打濕了，妝髮得從頭再來！」他更為這場戲淋了快10次大雨，雖然天氣炎熱，但是超強水柱打來仍讓他感冷到打顫。

▲▼李建軒。（圖／邦寧傳播提供）

▲▼李建軒在MV中慘遭大雨襲身。（圖／邦寧傳播提供）

▲▼李建軒。（圖／邦寧傳播提供）

李建軒近期接連推出《全部都是你》、《那個誰》單曲，每個月上線1首新歌，到年底正式發行第二張創作專輯，他還在《那個誰》單曲主視覺中難得脫了，背肌上更打上「標籤」，象徵在戀情中沒有「正名」只有「編號」，不過只是個無關痛癢的「那個誰」、「工具人」。

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

賀一航病逝　許效舜靈異體質感應：他在那邊開餐廳秀

賀一航病逝　許效舜靈異體質感應：他在那邊開餐廳秀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李建軒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 認愛梁云菲1個月　金剛鬆口「辦海上婚禮」洩感情進度
  2. MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強
  3. Martin Garrix宣布「取消巡演4周」　醫生判定「韌帶斷裂」須開刀
  4. 山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他
  5. 正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶
  6. 見女友詭異電話、訊息變多　男歌手事後慘淪「小王」
  7. 阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G
  8. 男星切割「相愛6年妻子」認愛　隔8月爆情變…又搭上巨乳正妹！
  9. 王心凌合照「大眼瓜子臉」親媽！　高顏值複製貼上…網驚：以為是姊妹
  10. 《哥吉拉II怪獸之王》海報大BUG！網友8大神解析笑瘋：站觔斗雲、穿恨天高！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366