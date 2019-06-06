「泰國華語歌唱比賽」競爭激烈　冠軍將受邀參賽《聲林之王2》！

娛樂中心／綜合報導

泰國台灣會館與 P.F.Music Academy 為促進泰國及台灣雙邊文化交流，並推廣華語及華語音樂，訂於2019年6月23日舉辦『泰國華語歌唱比賽』，由駐泰國台北經濟文化辦事處指導，泰國北欖府文化局、各大企業、社團、學校等近三十個單位積極協助擔任協辦，本活動已開放報名，將至6月10日截止。



▲『泰國華語歌唱比賽』報名將於6月10日截止。



因《聲林之王》第一季，音樂甜心Gail Sophicha(蓋兒)來台參賽激起全世界的關注，今年的『泰國華語歌唱比賽』總冠軍，不只可獲得十萬泰銖的獎金，及中華航空公司贊助的曼谷台北來回經濟艙機票一張，更加碼與台灣媒體ETtoday合作，將受邀來台成為《聲林之王2》參賽選手。





▲Gail(蓋兒)於《聲林之王》節目播畢後依舊人氣不減。（圖／記者黃克翔攝）



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主辦單位本嚴謹、公平及公開的態度辦理活動，為昭公信，特邀請泰國曼谷Mahidol大學音樂系聲樂教授魏翠萍、林文卉等專業人士，以及泰華音樂代表擔任本次歌唱比賽評審。比賽將於2019年6月23日於泰國台灣會館舉行，採取網路報名，具報名資格者為30歲以下的泰國籍或中華民國籍青少年。相關問題可透過Line@: http://pesc.pw/sing19L 洽詢，或點選網頁報名http://pesc.pw/sing19F