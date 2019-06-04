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才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

圖文／鏡週刊

蔡昌憲1月中在臉書宣布將當爸爸，空姐老婆Vivian已有孕3個月，夫妻倆滿心歡喜期待「小菜包」到來，但產檢意外發現胎兒DNA有家族遺傳性疾病，經多方檢測及醫生建議下，在胎兒約莫5個月大時，選擇「引產」，夫妻倆為此傷透心。

 

今年1月中，蔡昌憲的老婆以猜字遊戲，為蔡昌憲製造驚喜，當時他戴著耳機讀唇語，一句「我要當爸比」讓他驚喜淚流，他說：「我好感動，無法言喻的開心，雖然我什麼都還沒準備好，雖然我還想著可以多享受兩人世界，但想到有一個小菜包加入我們的生活，這真的是近年來聽過最棒的消息，老婆我愛你。」

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全程陪產檢　努力學當爸

夫妻倆喜迎「小菜包」的興奮心情，感染了身邊所有人，蔡昌憲更許下「希望寶寶健康長大」的願望，今年情人節，他陪老婆一起產檢，並說：「每次都能陪老婆產檢，應該是最棒的禮物吧！」

蔡昌憲今年初得知老婆懷孕，欣喜落淚，更一路陪著老婆產檢。（翻攝自蔡昌憲臉書）

蔡昌憲從《超級偶像》第三季出道，形象健康又諧趣，影歌視三棲，還跨足主持。（東方IC）

蔡昌憲做足功課，也向醫生討教如何當爸爸，更頻頻放話歡迎工作上門，要努力存「小菜包」的奶粉錢。一切都往歡樂一家三口的方向走，誰知產檢時意外發現胎兒的DNA，有單一基因缺陷變異所引起的遺傳疾病。

為了確認寶寶健康，夫妻倆除了接受羊膜穿刺等產前檢查，甚至展開全家族健康檢查，才發現有些遺傳疾病是傳男不傳女，有些是傳女不傳男，有不同的遺傳規則，為了下一代的健康著想，夫妻倆做足各項檢查與研究。

　

堅定走一生　不放棄懷孕

最後確認男嬰「小菜包」有遺傳疾病，而常見的單基因隱性遺傳病有先天聾啞、先天高度近視、白化病、抗維生素D佝僂病及骨骼發育畸形，生長緩慢等，在多方考量下，夫妻倆選擇「引產」。

從婚後快速有孕的欣喜，到最後做「引產」的艱困選擇，過程如坐雲霄飛車般，充滿轉折，蔡昌憲與Vivian從欣喜到悲傷，攜手度過許多難熬時刻，兩人扶持一生的心也更為堅定。

蔡昌憲很喜歡孩子，曾在活動中體驗帶小孩。（翻攝自蔡昌憲臉書）

蔡昌憲與黃鐙輝（右）因戲結緣，一起參加謝坤達與柯佳嬿的婚禮。

據悉蔡昌憲和老婆已有共識，為避免遺傳性疾病的問題，兩人未來將避開有病變的DNA，選擇人工受孕，努力孕育出健康的下一代。

蔡昌憲經紀公司群星瑞智表示：「謝謝關心，昌憲現在最重要的是跟太太一起，其他的就不多回應。」


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