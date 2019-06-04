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「劇本黑名單」背書！《AI終結戰》吸引兩屆奧斯卡影后演出

記者洪文／綜合報導

懸疑科幻驚悚電影《AI終結戰》（I am Mother）著眼於人類與科技日益親密的關係，描述人類滅絕之後，改由「機器人」來培育「人類」的科幻寓言。該片不僅獲選為2016年好萊塢最富盛名的「劇本黑名單」業界指標，女主角希拉蕊史旺（Hilary Swank）狂讚導演是《黑暗騎士》名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）接班人。

▲▼《AI終結戰》劇照。（圖／采昌提供）

▲《AI終結戰》劇照。（圖／采昌提供，劇照）

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雖然《AI終結戰》是導演葛蘭特斯普托爾的導演處女作，然而因為劇本入選業界指標「劇本黑名單」（Black List），加上破天荒集結業界最頂尖的台前幕後陣容，包括請來《阿凡達》、《駭客任務》特效團隊共同打造高科技未來場景。
 
由於現代社會中，科技已經完全走進人類生活，大多數人睡前的最後一件事、醒來後的第一件事都是在跟科技互動。《AI終結戰》今年在日舞影展引起轟動的懸疑科幻電影，探討的正是人類與科技日益親密的關係。編劇麥可洛伊德格林（Michael Lloyd Green）透露：「現代人用大量科技去養育小孩，卻沒人知道這樣做對未來世代的影響。我寫作的契機，就是希望本片能促使觀眾思考自己與科技的關係。」

導演葛蘭特斯普托爾也補充：「或許在不遠的未來，AI（人工智慧）將超越人類，就像小孩超越父母一樣。那麼，如果有一天情況反轉，變成由「機器人」扶養「人類」長大，那人類該如何維持這層共生關係？」

▲▼《AI終結戰》劇照。（圖／采昌提供）

其實《AI終結戰》片中身兼導演與製作人的葛蘭特斯普托爾，竟是首度執導電影；他也憑藉令人驚嘆的劇本，破天荒集結業界最頂尖的台前幕後豪華陣容。當中包括《魔戒》（The Lord of the Rings）三部曲、《機械公敵》（I, Robot）、《阿凡達》頂級特效團隊「維塔工作室」（Weta），以及《駭客任務》系列電影的美術大師修貝特阿普（Hugh Bateup）。

兩屆奧斯卡、金球獎影后希拉蕊史旺擔任《AI終結戰》女主角，過去和許多世界級名導合作經驗。她不但對《AI終結戰》導演葛蘭特斯普托爾的執導功力讚譽有加，更在訪問中直接將他比作曾合作過《針鋒相對》（Insomnia）的克里斯多福諾蘭：「葛蘭特和諾蘭同樣對攝影和角色有著精準了解，我敢打包票，他的前途將會不可限量！」

▲▼《AI終結戰》劇照。（圖／采昌提供）
 
《AI終結戰》從劇本發想到集資籌拍，只花費短短不到一年時間，並在劇本完成後不久，隨即獲選為2016年好萊塢最富盛名的「劇本黑名單」。「黑名單」是一項年度調查，由300位好萊塢電影圈大咖投票，選出最有潛力的劇本，入選劇本皆有能成為奧斯卡強片的實力，堪稱是業界指標。

希拉蕊史旺也坦言，自己被本片劇本深深吸引，才會毫不猶豫點頭接演，她直率表示：「從影二十多年來，我讀過至少上百部劇本，卻很難找到像《AI終結戰》這樣創新的電影。它探討了親情、信任、直覺本能等議題，以及人們該如何面對新的現實並去適應它。一切都關乎『生存』，這非常符合人性，也讓這部科幻片顯得格外真實。」

而導演葛蘭特斯普托爾也分析：「在智慧機器的時代，科幻電影已經不再是探索『人類的意義』，而是要探討『人性的意義』。所以我不想在本片中立即將機器人描寫成來摧毀人類的邪惡終結者，而是以一種全新的角度去探討這層關係。」

《AI終結戰》將在6月28日在台上映。

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