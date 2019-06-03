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外媒認證「年輕版湯姆哈迪」　男星第1部電影拿到大獎

記者洪文／綜合報導
 
長江後浪推前浪！放眼世界影壇除了大師高手活躍，同時迸現許多後起之秀，為電影圈注入源源不絕的活力。一向特別關注全球新銳創作的台北電影節，今年帶來不少曾入選「國際新導演競賽」的導演新作，同時匯集各大國際影展一鳴驚人的新秀作品，觀眾不但能親眼見證創作者的成長，片中對於題材和影像美學的探究也將打開我們對電影的想像。片單包含榮獲柏林影展金熊獎的《出走巴黎》、魯蛇系公路喜劇《蒼冬裡》、威尼斯影展地平線單元評審團特別獎《政變麥來亂》、獲盧卡諾影展最佳導演《索菲亞的夏天》、暢銷童書改編《小島來了陌生爸爸》、獲選釜山影展競賽單元《漫遊》、多倫多影展放映口碑絕佳的《忘憂上路》、國際影展獲獎無數的《歡迎蒞臨荒涼小鎮》、鹿特丹影展奈派克獎《一切堅固的終將煙消雲散》等。

▲▼《出走巴黎》《一切堅固的終將煙消雲散》《歡迎蒞臨荒涼小鎮》《忘憂上路》《漫遊》《小島來了陌生爸爸》《出走巴黎》《政變麥來亂》《蒼冬裡》《索菲亞的夏天》劇照。（圖／台北電影節提供）

▲《出走巴黎》劇照。（圖／台北電影節提供）
  
勇奪本屆柏林影展最高榮譽金熊獎的電影《出走巴黎》（Synonyms，原譯《同義詞》），是由以色列名導那達夫．拉匹（Nadav Lapid）執導，故事改編自身經驗，描述一名移居巴黎的以色列年輕男子，因身分認同而陷入心理掙扎的故事，該片同時獲得柏林影展費比西影評人大獎肯定。特別是演技精湛、外型帥氣的男主角湯姆．梅西耶（Tom Mercier），片中表演大獲國際媒體好評，美國《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）更將他美譽形容為「年輕版湯姆哈迪」。備受國際影壇矚目的導演那達夫．拉匹，前作《吾愛吾詩》曾獲得2015年台北電影節國際新導演競賽最佳影片，新片《出走巴黎》延續過去作品對以色列男性文化的凝視與逃離，更加入他對當代歐洲文化危機的觀察，論點獨特、發人深省。

曾入選2016年台北電影節國際新導演競賽的歐摩．歐默舒（Olmo Omerzu），最新力作《蒼冬裡》（Winter Flies）號稱魯蛇系公路喜劇，在卡羅維瓦利影展拿下最佳導演。《蒼冬裡》兩名魯蛇少年一拍即合，兩人撿了條狗、偷了輛車，坐好坐滿違法飆風上路，在冷冽蒼空中展開一場青春冒險旅程；而作品《窗邊的憂鬱女子》曾在台北電影節放映的土耳其導演馬穆．法希．裘斯昆（Mahmut Fazil Coskun），以純熟的創作功力完成最新作品《政變麥來亂》（The Announcement），獲得威尼斯影展地平線單元評審團特別獎。電影取材自真實事件，融合政治嘲諷、暴力與冷調幽默，定格鏡頭搭配精妙的場面調度，荒謬中更精準呈現土耳其歷史的混亂與悲喜。

▲▼《出走巴黎》《一切堅固的終將煙消雲散》《歡迎蒞臨荒涼小鎮》《忘憂上路》《漫遊》《小島來了陌生爸爸》《出走巴黎》《政變麥來亂》《蒼冬裡》《索菲亞的夏天》劇照。（圖／台北電影節提供）

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▲《政變麥來亂》劇照。（圖／台北電影節提供）
  
以《索菲亞的夏天》（Too Late to Die Young）成為第一位獲得盧卡諾影展最佳導演的女導演多明嘉．索朵瑪悠（Dominga Sotomayor），透過電影講述一個關於少女和自身家國的成長故事。導演試圖藉由影像喚起兒時記憶，重新建構智利九零年代的生活氛圍；來自荷蘭的新銳導演史帝芬‧沃特路德第一次執導劇情片《小島來了陌生爸爸》（My Extraordinary Summer with Tess）就獲選柏林影展新世代兒童單元特別提及，電影改編自獲獎無數的同名暢銷童書，透過兒童的眼光思考家庭、死亡與生命的意義。
 
年僅二十三歲的中國「九零後」導演祝新，首部劇情長片《漫遊》就闖進今年釜山影展「新浪潮」競賽單元，本片故事啟發自蔡明亮的《河流》，藉由孩童視角，探討不可預測的遙遠歲月。導演從大學開始自力著手拍攝，最初預算不過人民幣兩萬（約合新台幣九萬），就這樣躍上為各國際影壇上發光發熱；《忘憂上路》（Summer Survivors）出自於一樣九零後的導演瑪瑞嘉．卡夫塔拉澤（Marija Kavtaradze）之手，首次執導劇情長片的她，想要藉此改變大眾對於心理疾病的負面觀感，導演細膩勾勒醫病關係，故事描述一場公路旅行，用輕鬆的方式道盡患者與內在失序精神的掙扎與抗衡，在多倫多影展放映獲得絕佳口碑。

▲▼《出走巴黎》《一切堅固的終將煙消雲散》《歡迎蒞臨荒涼小鎮》《忘憂上路》《漫遊》《小島來了陌生爸爸》《出走巴黎》《政變麥來亂》《蒼冬裡》《索菲亞的夏天》劇照。（圖／台北電影節提供）

▲《歡迎蒞臨荒涼小鎮》劇照。（圖／台北電影節提供）
  
曾代表烏克蘭角逐奧斯卡最佳外語片的導演羅曼．邦達楚克（Roman Bondarchuk），一改紀錄片創作，首部劇情長片《歡迎蒞臨荒涼小鎮》（Volcano）在國際影展獲得多項大獎。本片以超現實的影像風格包裝、剪接節奏充滿音樂感，用黑色幽默探討蘇聯解體後的烏克蘭國族認同議題；來自柬埔寨的《一切堅固的終將煙消雲散》（Last Night I Saw You Smiling），由導演寧卡維（Kavich Neang）執導，一向擅長紀錄片拍攝的他，這次更一舉拿下鹿特丹影展奈派克獎。電影記錄柬埔寨金邊一座即將被都更拆除的公共住宅「白樓」，這也是導演從小成長的家園。當他得知白樓將被拆除的命運，拿起攝影機，溫柔而細膩地記錄下這座承載時代記憶建築的最後身影。
 
2019台北電影節將自6月27日至7月13日於臺北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦。

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