ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

簡文彬指揮NSO演出《列寧格勒》交響曲

▲ 簡文彬指揮NSO演出《列寧格勒》交響曲 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

國家交響樂團(NSO)經典系列音樂會「蕭斯塔科維契七」將在6月6日晚間於國家音樂廳演出，由衛武營國家藝術文化中心藝術總監─簡文彬擔任指揮，帶領NSO演出蕭斯塔科維契第七號交響曲《列寧格勒》及貝多芬的《雷奧諾拉》序曲。

蕭斯塔科維契的第七號交響曲是作曲家規模最宏大的交響曲，於列寧格勒圍城期間完成，儘管蕭氏的描寫對象有針對戰爭或極權壓迫等諸多說法，不變的是此作展現了人面臨極端困境時被擠壓出的韌性。作品於1942年完成後，樂譜以微縮膠卷的方式被帶到歐美國家，同年4月在倫敦由倫敦愛樂演出，7月由托斯卡尼尼指揮NBC交響樂團於紐約演出，並藉由NBC廣播節目放送到全美國，成為凝聚同盟國陣營的利器，「此曲是戰鬥的詩篇，是堅強的民族精神之讚歌」，第一樂章重覆十二次的入侵主題步步進逼，在腦海中刻下鮮明記憶後，情緒經過四個樂章的層層堆疊，最後以貝多芬似的命運動機呼應開頭旋律，帶著滿溢張力形成壯麗的結尾，象徵一切壓抑與苦難終於見到光芒，當它在仍遭受圍城的列寧格勒首演時，連駐守在城外的德軍透過廣播聽聞，都能深刻感受該城居民的堅強意志。

貝多芬的《雷奧諾拉》第三號序曲是作曲家為其唯一歌劇《費黛里歐》所譜寫的四個序曲版本之一，初版之時，由於適逢拿破崙入侵維也納，該劇首演只上演三晚，跨越百餘年，第二次世界大戰結束後，自戰火瓦礫中重建的維也納國立歌劇院重新揭幕，第一部上演的作品，恰好正是這部頌揚正義與人權的作品，全曲極具張力，儼然全劇縮影，包含溫柔、堅強，以及勇氣。

請繼續往下閱讀...

簡文彬指揮歌劇近30年，亦多參與跨界製作，此次與NSO合作以純音樂會形式呈現本場具強烈故事性的曲目，在沒有燈光、布景、服裝…等輔助下，僅靠指揮與交響樂團彼此間的默契，以樂音營造出一種特殊的氛圍，讓觀眾彷彿走入另一個時空般地體驗作曲家想說的故事，是個更艱難的任務，但也充滿挑戰性。

本次帶領NSO演出蕭斯塔科維契的第七號交響曲，簡文彬表示蕭氏長年活在極權的陰影下，他的作品被後人賦予許多聯想，因而出現多種詮釋版本，本次演出藉由直接且忠實地閱讀蕭氏總譜，而非仰賴前人的穿鑿附會，來體會作曲家創作的初心，如實呈現當年蕭氏想要藉著音樂創作，為遭到圍城的列寧格勒居民奉獻的情操。

節目資訊：

6/6 Thur. 19:30國家音樂廳
指揮／簡文彬
貝多芬：《雷奧諾拉》序曲
蕭斯塔科維契：第七號交響曲《列寧格勒》

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

推薦閱讀

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳慷仁之後「再交往圈內人」　鍾瑶掙扎：遇到對的人好難
  2. 《玩很大》4女神濟州島海邊「解放比基尼」　Albee半球形狀被看光
  3. 突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂
  4. 簡文彬指揮NSO演出《列寧格勒》交響曲
  5. 《流浪地球》、《西虹市首富》7部陸片在台首映！兩岸影展曝片單
  6. 被爆退出16年《女人我最大》　藍心湄怒發聲明喊告
  7. Krystal遭指變胖現身　「臉還是一樣小」勾Jessica飛美
  8. 拍到性行為卻通姦無罪　謝震武驚「原來判定在於XX」
  9. 邱澤救不回癌末父親狂噴淚　李立群對戲：戳到我心裡面
  10. 沈玉琳神助答題奪獎金　自掏腰包買曾智希寫真集

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366