簡文彬指揮NSO演出《列寧格勒》交響曲

生活中心／台北報導

國家交響樂團(NSO)經典系列音樂會「蕭斯塔科維契七」將在6月6日晚間於國家音樂廳演出，由衛武營國家藝術文化中心藝術總監─簡文彬擔任指揮，帶領NSO演出蕭斯塔科維契第七號交響曲《列寧格勒》及貝多芬的《雷奧諾拉》序曲。

蕭斯塔科維契的第七號交響曲是作曲家規模最宏大的交響曲，於列寧格勒圍城期間完成，儘管蕭氏的描寫對象有針對戰爭或極權壓迫等諸多說法，不變的是此作展現了人面臨極端困境時被擠壓出的韌性。作品於1942年完成後，樂譜以微縮膠卷的方式被帶到歐美國家，同年4月在倫敦由倫敦愛樂演出，7月由托斯卡尼尼指揮NBC交響樂團於紐約演出，並藉由NBC廣播節目放送到全美國，成為凝聚同盟國陣營的利器，「此曲是戰鬥的詩篇，是堅強的民族精神之讚歌」，第一樂章重覆十二次的入侵主題步步進逼，在腦海中刻下鮮明記憶後，情緒經過四個樂章的層層堆疊，最後以貝多芬似的命運動機呼應開頭旋律，帶著滿溢張力形成壯麗的結尾，象徵一切壓抑與苦難終於見到光芒，當它在仍遭受圍城的列寧格勒首演時，連駐守在城外的德軍透過廣播聽聞，都能深刻感受該城居民的堅強意志。

貝多芬的《雷奧諾拉》第三號序曲是作曲家為其唯一歌劇《費黛里歐》所譜寫的四個序曲版本之一，初版之時，由於適逢拿破崙入侵維也納，該劇首演只上演三晚，跨越百餘年，第二次世界大戰結束後，自戰火瓦礫中重建的維也納國立歌劇院重新揭幕，第一部上演的作品，恰好正是這部頌揚正義與人權的作品，全曲極具張力，儼然全劇縮影，包含溫柔、堅強，以及勇氣。

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簡文彬指揮歌劇近30年，亦多參與跨界製作，此次與NSO合作以純音樂會形式呈現本場具強烈故事性的曲目，在沒有燈光、布景、服裝…等輔助下，僅靠指揮與交響樂團彼此間的默契，以樂音營造出一種特殊的氛圍，讓觀眾彷彿走入另一個時空般地體驗作曲家想說的故事，是個更艱難的任務，但也充滿挑戰性。

本次帶領NSO演出蕭斯塔科維契的第七號交響曲，簡文彬表示蕭氏長年活在極權的陰影下，他的作品被後人賦予許多聯想，因而出現多種詮釋版本，本次演出藉由直接且忠實地閱讀蕭氏總譜，而非仰賴前人的穿鑿附會，來體會作曲家創作的初心，如實呈現當年蕭氏想要藉著音樂創作，為遭到圍城的列寧格勒居民奉獻的情操。



節目資訊：

6/6 Thur. 19:30國家音樂廳

指揮／簡文彬

貝多芬：《雷奧諾拉》序曲

蕭斯塔科維契：第七號交響曲《列寧格勒》